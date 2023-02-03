Коронавирус, чума, холера: Роспотребнадзор объяснил, почему в Петербурге продолжает действовать запрет на публичные мероприятия

Публичные мероприятия запрещены из-за опасности распространения болезней.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В петербургском управлении Роспотребнадзора объяснили причину, по которой в городе действует запрет на проведение публичный мероприятий, в том числе митингов. Массовые собрания людей в одном месте могут вызвать распространение коронавируса, а также...чумы и холеры. Это следует из ответа чиновников депутату городского Заксобрания Александру Шишлову.
- Роспотребнадзор требовал запрета на публичные мероприятия в Петербурге из-за угрозы распространения не только COVID-19, но также холеры и чумы, - сообщает пресс-служба петербургского отделения партии «Яблоко».
При этом, в ответе главного санитарного врача города Натальи Башкетовой честно отмечено, что ни одного случая заболевания холерой или чумой за последние два года в Петербурге не зафиксировано.
Летом 2022 года, когда заболеваемость коронавирусом в Северной столице упала в пять раз, представители партии попросили Роспотребнадзор отменить запрет на митинги, но в ведомстве ответили отказом, сославшись на другие опасности. Теперь стало понятно, какие.
В петербургском «Яблоке» отмечают, что подобные запреты сняты уже во многих регионах России. В том числе в соседней с Петербургом Ленобласти.
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