Вжик пришел на помощь: под Петербургом кинологи спасли парня, потерявшего сознание в лесу

Вжик спас человека в свой день рождения. Фото: vk.com/extremum

Поисковая собака Вжик спасла человека в лесу под Петербургом. Причем профессиональный подвиг песик совершил в свой день рождения. 1 февраля поисковикам спасательного отряда «Экстремум» поступила заявка о том, что где-то в лесу потерялся молодой мужчина. И, скорее всего, он находится без сознания.

- Молодой человек написал сообщение своей девушке, что ему стало плохо и где примерно в лесу он находится. Сообщение она увидела через пару часов и сразу позвонила спасателям. На дворе зима, вечер. Велика вероятность, что юноша без сознания и до утра может не дожить. На помощь пришли кинологи, - сообщает пресс-служба отряда «Экстремум».

На поиски пропавшего отправился бордер-колли Вжик. И вскоре пес обнаружил пропавшего. Парень действительно был без сознания и находился в опасности. Хозяйка Вжика отрапортовала: «Найден, без сознания».

На место была вызвана скорая. Из леса пострадавшего вынесли спасатели и пожарные. Парня передали врачам.

- Желаем ему скорейшего выздоровления. А Вжика, конечно, с днем рождения! - отмечают в «Экстремуме».

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