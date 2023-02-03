Почти 17 000 человек подали заявки на вступление в регистр доноров костного мозга с помощью Почты России. Фото: пресс-служба УФПС.

За полтора года Почта России направила добровольцам 16 808 наборов для сбора биообразцов. Совместный проект компании с Национальным регистром доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальным РДКМ) и Русфондом был запущен в июле 2021 года. За это время жители Санкт-Петербурга направили 1 393 заявки на вступление в регистр — это третий по количеству заявок регион России.

География проекта охватывает всю Россию. В нем участвуют жители самых отдаленных регионов, малых городов и поселков, например села Торгалыг Республики Тыва, посёлка Искателей Ненецкого АО, деревни Захарвань Республики Коми и села Старый Тогул Алтайского края.

«Не везде есть медицинские офисы партнеров, которые забирают для нас образцы крови, и людям, конечно, удобно заказать набор для взятия буккального эпителия (мазка с внутренней стороны щеки) на почту. Хотя по числу потенциальных доноров в регистре по-прежнему лидируют Москва, Московская область и Санкт-Петербург, благодаря Почте России мы увеличили число добровольцев из таких регионов, как Чукотка, Магаданская область, республики Коми и Тыва и Алтайский край. Генетическое разнообразие донорской базы позволит помочь тем пациентам, для которых раньше подобрать донора было невозможно. Поэтому так важно, чтобы донорство костного мозга стало нормой для каждого жителя страны. Этот проект – большая удача для регистра и, несомненно, один из самых ярких примеров социальной ответственности компании. Почта России адаптировала под него логистические процессы и сервисы, берет на себя все затраты по пересылке образцов, сотрудники участвуют в донорских акциях и других мероприятиях регистра», – отметила Анна Андрюшкина, генеральный директор Национального РДКМ, координатор программы «Русфонд.Регистр».

Больше всего добровольцев, направивших заявки на вступление в регистр, живет в Москве (2190 человек), Московской области (1424 человека), Санкт-Петербурге (1393 человека), Краснодарском крае (800 человек) и Ростовской области (526 человек). Жители Ленинградской области направили 298 заявок.

Лаборатория Национального РДКМ в Казани уже получила 5 917 конвертов с биообразцами. Среди людей, которые направили биоматериал по почте, 77% женщин и 23% мужчин. Их средний возраст – 33 года.

«Наша главная задача – помочь Национальному РДКМ расширить географию проекта и дать возможность вступить в регистр доноров костного мозга жителю каждого населённого пункта России. Результаты полутора лет работы доказывают, что мы отлично с этим справляемся. У Почты 38 000 отделений, в любое из них можно заказать конверт со специальными палочками для взятия мазка с внутренней стороны щеки. Собранный образец легко отправить в лабораторию, например, по пути с работы или учёбы», – прокомментировала руководитель департамента корпоративной социальной ответственности Почты России Раиса Ирз.

Почта России, Русфонд и Национальный РДКМ запустили совместный проект по развитию донорства костного мозга в июле 2021 года. Чтобы стать потенциальным донором, нужно оставить заявку на сайте rdkm.ru. После этого доброволец получает по почте набор со специальными палочками, инструкцией по взятию биоматериала, бланками соглашения о вступлении в регистр, анкеты о состоянии здоровья, а также согласий на обработку и передачу персональных данных. Мазки с внутренней стороны обеих щек можно взять самостоятельно, без медицинского работника. Палочки и заполненные документы нужно отправить в Казань – специалисты лаборатории регистра в Казанском (Приволжском) федеральном университете проведут типирование и определят генотип добровольца. Эта процедура занимает до шести месяцев, после чего данные попадают в информационную систему Национального РДКМ, а потенциальный донор получает уведомление по электронной почте. Пересылка конвертов с палочками и биоматериалом и типирование бесплатны для добровольцев. Обезличенные данные доноров Национального РДКМ также есть в Федеральном регистре РФ и базе Всемирной ассоциации доноров костного мозга (WMDA).