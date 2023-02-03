Снимают «масочки» с госномеров: Пешие патрульные не будут выписывать штрафы водителям за неоплаченную парковку в Петербурге

Закрыл маской и пошел! Теперь так не получится отделаться от штрафа. Фото: Артем КИЛЬКИН

Одноразовые маски, банковские карточки, гигиенические принадлежности. Кажется, будто все это - содержимое женской сумочки. Но нет, сейчас это вещи первой необходимости петербургских водителей и чаще всего мужского пола. С поправкой – водителей, которые не хотят платить за парковку в центре города, прикрывая автомобильные номера.

С 1 февраля стало все иначе – на улицы Петербурга вышел спецпатруль, который «срывает маски» с наглецов и от штрафа за неправильную парковку скрыться не сможет никто. Как они будут работать и отбиваться от агрессивных автомобилистов, они рассказали spb.kp.ru.

Пока инспекторы не встретили агрессивных водителей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В ДРАКУ НЕ ПОЛЕЗУТ

В зону платной парковки с прошлого года вошли все улицы Центрального и Адмиралтейского районов Петербурга. У водителя, который планирует оставить там автомобиль, есть 15 минут, чтобы все оплатить и идти по своим делам. Иначе – штраф в три тысячи рублей. Как контролировали этот процесс? По Петербургу ездили автомобили со специальным оборудованием и фиксировали нарушителей. Но робот не человек! Считать закрытый госномер на автомобиле он не может. Этим-то и воспользовались ушлые автомобилисты.

В комитете по транспорту долго думали, как бороться с такими товарищами. В итоге вывели на улицы спецбригаду. Опознать их довольно просто - ходят инспекторы в сине-салатовых куртках.

- У инспекторов есть возможность перемещаться по городу на машине или общественном транспорте, ходить пешком. Также сотрудники центра мониторинга по городским камерам смотрят, на каких парковках замечены машины с закрытыми номерами и передают информацию нашим инспекторам, - говорит заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга Алексей Гочаров. – По анализу, который мы про проводили, порядка 30% водителей закрывают номера в зоне платной парковки. Надеемся сократить их количество.

Штрафы не выписывают, но оставляют записки с предупреждением. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пока в спецподразделении восемь человек. За рабочую смену с 6 часов утра до 20 часов они проходят по 18 километров. Смотрят, делают замечания и стараются предупредить конфликт, если вдруг кому-то не понравится их намерение оголить госномер чужой машины.

- На этот случай у нас есть план действий. Если человек будет вести себя агрессивно, то мы звоним в полицию или в 112. Мы никого не штрафуем, если видим закрытый номер, делаем фото, затем снимаем с номера объект, которым он прикрыт, делаем еще одно фото, оставляем памятку. Остальное за нас делают передвижные комплексы фиксации, которые ездят каждые 15 минут, - объяснил начальник отдела обеспечения фиксации Городского центра управления парковок Алексей Маслов.

К слову, власти города планируют в ближайшее время увеличить штат с восьми патрульных до пятидесяти. Ведь летом зона парковки расширится до Васильевского острова и Петроградского района.

А как бороться с водителями на машинах со съемными номерами, пока не придумали. Фото: Артем КИЛЬКИН

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Дмитрий Попов, автоэксперт

Ситуация с юридической точки не вполне однозначная. Нарушением является управление транспортным средством, а не то, когда оно припарковано. Но заступаться за свою «масочку» на номерном знаке тоже в общем достаточно чревато. В конфликте придется идти в суд и доказывать свои имущественные претензии на эту штучку. А там недалеко и лишение прав.