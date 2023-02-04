Корь в Петербурге: Что известно о состоянии первого заболевшего и мерах безопасности в Приморском районе

Первый больной корью прилетел в Петербург 19 января. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не выходит у Петербурга жить в добром здравии: то коронавирус с бесконечным множеством новых штаммов, то свиной грипп, то теперь новая беда – корь. Первый случай этого крайне заразного заболевания зафиксировали в городе в конце января. Корь привезла из Душанбе 17-летняя девушка, ее оперативно госпитализировали в инфекционный стационар. Пассажиров, которые летели тем же рейсом, взяли на контроль, а жильцов дома на Богатырском проспекте, где живет девушка, призвали поскорее привиться.

- Управление Роспотребнадзора подтверждает, что первый завозной случай кори в этом году зарегистрирован и в Санкт-Петербурге. Пациент, прилетевший из Таджикистана, с подтвержденным диагнозом своевременно госпитализирован. Специалистами Управления незамедлительно начато санитарно-эпидемиологическое расследование, - отчитались в ведомстве 2 февраля.

Выяснить настроения людей, оказавшихся соседями заболевшего человека, «Комсомолке» не удалось. Как бы мы ни искали объявления на домах Богатырского проспекта, не нашли и намека. А местные в каждом дворе заверяли: если бы у них был заразный сосед, целый дом бы «стоял на ушах», переживал и занимал очередь в поликлинике. Держат в секрете «опасную» локацию и городские ведомства: комитет по здравоохранению и Роспотребнадзор.

Нет новостей и о состоянии пассажиров. В Роспотребнадзоре «Комсомолку» заверили, что все путешественники находятся под контролем медучреждений, к которым прикреплены.

Лекарство от кори существует одно - своевременная вакцинация. Непривитый человек заболеет корью с вероятностью 100%. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» наведалась в поликлинику на Камышовой улице, 50, куда рекомендовали приходить за коревой вакциной жильцам «заразного» дома. К нашему удивлению, и там сотрудники развели руками – про привезенную корь не слыхали, а люди прививаться заходят только от коронавируса. Считай, по привычке. И направили в процедурный кабинет. Там нам посоветовали сдать платный тест на антитела, чтобы выяснить, нужна организму дополнительная порция вакцины или нет. И уже потом вставать в бесплатную очередь на прививку. А была ли корь?..

«ВЫЖИВУТ» ТОЛЬКО ПРИВИТЫЕ

Главное лекарство от кори – своевременная вакцинация. Других волшебных таблеток от этого вируса человечество не изобрело. Кроме того, корь страшно летучая, поэтому от заразного соседа не спасет ни медицинская маска, ни закрытые дома вентиляционные окошки, говорит доктор медицинских наук, вирусолог Владислав Жемчугов.

- Через вентиляцию возможно заразиться, но закрывать ее бессмысленно: если больной проехал в лифте, заболеют все невакцинированные жильцы этого подъезда. Вирус уходит из помещения, но не сразу, все зависит и от освещенности, и от воздушного обмена. В наглухо закрытом помещении вероятность заразиться выше, чем в проветриваемом, - отметил эксперт.

Корь может одолеть малышей и всех взрослых, кто не вакцинировался от нее совсем или делал это более 20 лет назад. По словам Жемчугова, у людей по-разному сохраняется иммунитет через столь долгое время.

- Люди могут болеть и через 20 лет после прививки. Опыт таких случаев небольшой, но в 99 процентов случаев они болеют так же тяжело. Ревакцинация взрослым людям нужна, - подытожил вирусолог.

В категориях коревого риска - малыши и непривитые взрослые. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В экстренных случаях, когда человек почти лоб в лоб столкнулся с коревым больным, есть 72 часа на оперативную прививку. Тогда шанс убить болячку в корне существенно повышается. При отдаленном контакте у потенциального зараженного есть неделя на вакцинацию.

МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА

Легко цепляющаяся и тяжкая корь поначалу выдает себя за ОРВИ или грипп, напоминает Роспотребнадзор. Сначала – комплект из температуры, ломоты в мышцах, головной боли, насморка и першения в горле. Затем – добавка из кашля и конъюнктивита. А вот на «десерт» – красная сыпь по всему телу и белые пятна на слизистых оболочках рта. Болезнь проходит за одну-две недели. Переболевший человек автоматически получает пожизненный иммунитет против кори.

ЦИФРА

150-180 тысяч людей умирают от кори каждый год по всему миру (по данным ВОЗ).