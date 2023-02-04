Примерзшего к пледу старого пса бросили умирать в лесу в Ленобласти

Брошенного умирать пса нашли в лесу в Ленобласти Фото: СОЦСЕТИ

Жительница города Приморск Ленинградской области нашла в лесу пса, брошенного умирать. Бросил его явно человек, так как собака не могла подняться на лапы и была накрыта пледом. Женщина обнаружила животное 3 февраля, когда гуляла со своей собакой. Перед ней предстала ужасная картина: старая, продрогшая до костей собака лежала на снегу между сугробами и еле подавала признаки жизни. На морозе плед, которым было накрыто животное, буквально примерз к нему. Подробности случившегося spb.kp.ru рассказала зоозащитница Анастасия Миргород, которая взялась помогать несчастной собаке.

- Картина страшная. Пес без травм, но он не ходит. Сам он зайти так глубоко в лес, да еще укрыться пледом, не смог бы. Его просто вывезли в лес на мороз умирать, - рассказала Анастасия. - Он был укрыт пледом, плед примерз. Пес под себя испражнился. Кошмар.

Собаку забрали из лесу и отвезли в ветклинику Фото: СОЦСЕТИ

Неравнодушные люди пришли собаке на помощь. Его достали из сугроба, донесли до автомобиля и отвезли в ветеринарную клинику. Тем же вечером ветеринары не стали осматривать животное, ждали пока отмерзнет.

- Пес пережил ночь. Утром взяли анализы и сделали рентген. Пес не поломанный, но почему он не встает на ноги, пока не понятно. Врачи наблюдают, пытаются выяснить. Как только станет понятно, будет уже ясно, как его лечить.

Пес пережил ночь. Но почему он не ходит, врачи пока не могут установить Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Те, кто так жестоко поступил с собакой - настоящие звери, уверена Анастасия. Девушка считает, что было бы хорошо найти и наказать людей, которые так поступили с несчастным животным, но это выглядит маловероятным. Важнее всего сейчас - спасти собаку. Желающие помочь могут обратиться в группу помощи животным Выборга по ссылке.