«Настоящий кракен»: петербуржец поймал рекордного судака весом в 11 килограммов

Петербуржец поймал 11-килограммового судака. Фото: vk.com/rubalka_spb / Станислав Перхутко

Личный рекорд поставил петербургский рыбак, выловивший огромного метрового судака на Финском заливе. Фото своего улова мужчина поделился в соцсетях. По его словам, рыба потянула на 11 килограммов.

- Наконец-то упорство принесло достойный результат. Вчера вечером удалось поймать судака весом 10.900 и длинной ровно метр. Это настоящий Кракен! Руку в лунку пришлось засунуть почти полностью и фактически выдирать его на поверхность, - написал рыболов в группе ВКонтакте «Рыбалка в СПб».

"Монстра" поймали на Финском заливе. Фото: vk.com/rubalka_spb / Станислав Перхутко

А в разговоре с «КП-Петербург» Станислав, так зовут рыбака, рассказал подробности рекордного улова. Он также отметил, что обычно рыбу отпускает. Ведь это спорт, а не бизнес.

- Зимней рыбалкой на судака увлекаюсь относительно недавно, так что это мой первый серьезный трофей. Поклевку пришлось ждал полчаса, перебирал различные приманки. От выброса адреналина и отсутствия достаточного опыта, повредил судаку жабры когда протаскивал через лунку. Очень жаль, что такого речного монстра не удалось спасти и отпустить в родную стихию. - отметил рекордсмен.

Рыбалка - любимое хобби. Фото: vk.com/rubalka_spb / Станислав Перхутко

По словам Станислава, рыбалке - своему любимому хобби - он уделяет все свободное время, но в разумных пределах. На первом месте конечно же семья и работа.

- Помимо зимних выездов я также состою в рыболовной команде Kraken team, которая в этом году во всех официальных городских соревнованиях заняла призовые места, а этим летом мы планируем принять участие в Чемпионате России, - отмечает рыболов.

Со своей командой Станислав регулярно становится призером соревнований. Фото: vk.com/rubalka_spb / Станислав Перхутко

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