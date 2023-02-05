«Как телята к мамке присосались»: Четыре легковушки и автобус замерли на перекрестке у метро «Шушары»

По данным перевозчика, в ДТП пострадала одна машина, а остальные - друзья, приехавшие на помощь. vk.com/spb_today

Петербургские автомобилисты сообщают о необычном на вид ДТП, которое произошло Шушарах. Неподалеку от одноименной станции метро на перекрестке замерли пассажирский автобус и четыре легковушки, уткнувшиеся ему носом в борт. По крайне мере на первый взгляд.

- Уникальное ДТП на пересечении Автозаводской и Ленина, - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пользователи соцсетей тут же начали собственное «расследование», как такое могло произойти.

- «БМВ» хотел, видимо, развернуться, попал в автобус. «Форд» хотел повернуть, попал в автобус. Другой «Форд», видимо, тоже хотел повернуть, но его подрезал «Шевроле», - предполагают доморощенные «Шерлоки Холмсы».

Другие шутят: «Атос, Партос, Арамис и Д, Артаньян против кардинала». А третьи горожане сравнили фото с картинкой из учебника по зоологии, где телята или поросята присасываются к маме во время кормления: «как телята к мамке присосались».

ОБНОВЛЕНО:

При этом в Комитете по транспорту Петербурга отмечают, что авария с участием автобуса была лишь с одной машиной. А остальные просто оказались рядом.

- ДТП с одной легковой. Автобус пустой, ехал с перерыва. Пострадавших нет, - отметили в ведомстве.

Представители компании-перевозчика также заявили, что в аварии участвовала лишь одна машина.

- Наш автобус поворачивал налево и не пропустил легковой автомобиль (ДТП с одной машиной). На фото много машин из-за того, что подъехали друзья второго участника аварии, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе компании «Вест-Сервис».