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Петербургская стройка24 октября 2022 12:00

Как выбрать надежного застройщика и не попасться на мошенников

«Комсомолка» спросила петербуржцев, знают ли они, на что обращать внимание при поиске строительной компании
Как выбрать надежного застройщика и не попасться на мошенников.

Как выбрать надежного застройщика и не попасться на мошенников.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Покупка квартиры - это серьезный шаг, к которому нужно подходить ответственно. Подбор жилья начинается с выбора застройщика. С каждый годом в Петербурге появляется все больше новых районов и строительных компаний.

Чтобы обезопасить себя и сохранить деньги, нужно выбрать застройщика, которому можно доверять. А вы знаете, как это сделать? Участвуйте в социальном опросе, который «Комсомолка» проводит среди своих читателей.

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