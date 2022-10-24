Как выбрать надежного застройщика и не попасться на мошенников. Фото: Олег ЗОЛОТО

Покупка квартиры - это серьезный шаг, к которому нужно подходить ответственно. Подбор жилья начинается с выбора застройщика. С каждый годом в Петербурге появляется все больше новых районов и строительных компаний.

Чтобы обезопасить себя и сохранить деньги, нужно выбрать застройщика, которому можно доверять. А вы знаете, как это сделать? Участвуйте в социальном опросе, который «Комсомолка» проводит среди своих читателей.