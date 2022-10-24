Программа «дворник-шеринг» в Петербурге может не состояться этой зимой

Петербуржцы-добровольцы в трех районах города вызывались помочь в борьбе с сугробами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прошлогоднюю снежную зиму в Петербурге запомнят надолго. Уборкой города тогда пришлось заниматься не только дворникам, кровельщикам и работникам на спецтехнике, но и добровольцам. Последних объединяла программа «Дворник-шеринг»*, придуманная ЖКС № 1 Калининского района. Новобранец с выданной ему лопатой занимался несколько часов разгребанием сугробов и получал 1000 рублей за рабочий день. Так, помощников набрали не только в Калининском, но и Красногвардейском и Фрунзенском районах. «Комсомолка» узнала, станут ли привлекать снежных добровольцев грядущей зимой.

В администрации Красногвардейского района пока пожимают плечами: до снегопадов еще далеко, точное решение смогут принять только к декабрю. Но, вероятнее всего, от помощи волонтеров все же откажутся.

- Идет реформа жилищного агентства, поэтому организовывать в этом году дворник-шеринг пока не планируется. Реформа проводится, чтобы уборка была спокойной, комфортной и обошлась без привлечения жителей, но это предварительно, - рассказали «КП» в администрации.

В Калининском районе поддержали коллег: говорить о запуске программы рановато. Также напомнили о жилищной реорганизации, которая потянет за собой изменение всей уборочной схемы.

- С 1 января в нашем районе начнет работать государственное бюджетное учреждение, которое будет заниматься уборкой внутриквартальных территорий. Пилотный проект «Дворник-шеринг» реализовывался на базе районного Жилкомсервиса № 1. В силу грядущей реорганизации и изменения алгоритмов уборки дворовых территорий в настоящее время вопрос продолжения проекта на стадии обсуждения у профильных структур, - ответили «КП».

Акцию запустил ЖКС №1 Калининского района, новоиспеченных дворников поощряли рублем. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Фрунзенском районе от программы отказываться не станут. Как и в прошлом году, чистить дворы будут школьники. Кстати, многие ребята уже спрашивают, получится ли поучаствовать в шеринге.

- Подростки ищут себе перед зимой подработки - разнос флаеров, посылок. Мы им предлагаем законную возможность поработать в районной системе ЖКХ и подзаработать на подарок маме. В сильные снегопады нужна помощь - прочищать проходы к парадным многоквартирных домов, например, - рассказали в районной администрации.

Призывать юных помощников будут только в сильные снегопады и только после уроков. Положенная за трехчасовой труд зарплата - 600 рублей. Однако попасть на подработку сможет далеко не каждый: если в дневнике тройки, будь добр грызть гранит науки и налаживать успеваемость. Оценки жилищникам подтвердят учителя.

В Жилищном комитете отметили, что влиять на программу не станут: если районные ЖКС захотят провести дворник-шеринг, ведомство поддержит их решение. Поэтому вопрос о расширении программы на другие районы, как обещалось зимой, пока остается риторическим.

СПРАВКА «КП»

Реорганизация отрасли ЖКХ превратит районные жилищные агентства в государственные бюджетные учреждения. Так они смогут самостоятельно заниматься уборкой, а не привлекать к работе частные компании. Для работы ГБУ будут использовать штатных дворников и собственную уборочную технику, ее как раз активно закупают для всех районов.

Реформу намерены закончить к концу года.