«Жуть полная»: несколько человек погибли в массовом ДТП на Киевском шоссе под Петербургом

Смертельное ДТП произошло под Гатчиной. Фото: vk.com/avtogatchina

Серьезнейшее смертельное ДТП произошло утром 6 февраля на Киевском шоссе в Гатчинском районе Ленобласти. На скользкой и узкой трассе между населенными пунктами Большое Верево и Зайцево лоб в лоб столкнулись две машины. А в них врезались еще несколько.

- Очень сильное смертельное ДТП на Киевской трассе с участием семи автомобилей, - пишут очевидцы в группе ВКонтакте «Авто Гатчина».

По словам свидетелей аварии, одна полоса полностью занята разбитыми машинами. Из-за этого в обоих направлениях скопилась пробка. На месте работают спасатели, наряды ГИБДД и бригады скорой помощи.

В аварии погибли минимум два человека. Фото: vk.com/avtogatchina

- Проезжали место ДТП, жуть полная. Видели, помчали две скорые и две пожарные машины. Пробка большая, - пишут очевидцы.

По их словам, погибли минимум два человека, накрытые тела лежат на обочине. Точное число пострадавших в настоящее время уточняется. Водителям советуют объезжать аварийный участок по основному ходу Киевского шоссе в обход Гатчины.

Среди возможных причин трагедии автомобилисты называют отсутствие освещения этого участка трассы, колейность, гололед, а также фактурную дорожную разметку из пластика.

- Вся проблема на этом участке из за разметки. Когда колесо попадает на нее, машину выкидывает словно из колеи. На это обратить нужно внимание! - пишут водители.

Другие говорят о том, что сама дорога узкая, а превышение скорости и опасные обгоны через встречную полосу - обычное дело.

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По данным полиции, в ДТП с участием четырех автомобилей два человека погибли. Еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии. По факту аварии начата проверка.

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