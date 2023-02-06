Петербуржцы принесли цветы к консульству Турции на 7-й Советской улице

К консульству Турции в Петербурге начали приносить цветы. Фото: Лилия КОЗЛОВА

Жители Петербурга несут цветы к зданию Генерального консульства Турецкой Республики, расположенном на 7-й Советской улице. Причиной стало самое страшное за почти 100 лет землетрясение. Его жертвами стали уже почти полторы тысячи человек.

- Людей пока немного, только что принесли первые цветы, гвоздики. Здесь же горит лампадка. При этом охранники консульства внутрь не пускают. И даже просят убрать цветы подальше от входа. Книгу соболезнований пока тоже не организовали, - сообщает корреспондент spb.kp.ru.

Напомним, что ранним утром 6 февраля в Турции произошла серия подземных толчков, самые мощные из которых оценивались на 7,7 балла. Некоторые города и поселки превратились в руины. Разрушены тысячи зданий, в том числе многоэтажные. Землетрясение ощущалось и в соседних странах, в том числе в Армении, Казахстане, Израиле.

Петербуржцы скорбят о жертвах трагедии. Фото: Лилия КОЗЛОВА

По последним данным, погибло 1498 человек. Однако спасатели только начали масштабную работу по разбору завалов, поэтому число жертв скорее всего вырастет кратно. Очевидцами трагедии стали и россияне, находящиеся в Турции.

Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий природного ЧП. В Турцию готовы вылететь два самолета МЧС. А в Москве, как и в Петербурге, к дипмиссии Турецкой Республики несут цветы и игрушки в память о всех погибших

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сильнейшее за 100 лет землетрясение в Турции: Есть ли опасность для туристов и можно ли лететь отдыхать

В Ассоциации туроператоров РФ заявили, что туристы смогут отдохнуть в Турции несмотря на страшное землетрясение (подробности)