Десятилетняя девочка спасла пенсионерку из горящего дома в Волховском районе Ленобласти

Вероника с папой стали местными героями. Фото: Комитет правопорядка и безопасности Ленобласти

Пожар в частном доме в городе Сясьстрой Волховского района Ленобласти разгорелся за считанные секунды. Огнем были объяты уже и чердак, и крыша, когда пламя заметила 9-летняя Вероника. Девочка, проживающая по соседству, быстро сообразила, что нужна помощь и побежала к отцу. Как позже оказалось, если бы не ее молниеносные действия, то 85-летняя пенсионерка внутри дома запросто могла задохнуться.

- На тот момент я даже не знал, был кто в доме или нет, но Вероника вроде как видела эту бабулю, - вспоминает папа девочки Максим Петров. Именно он с соседом Станиславом Свинцицким выводили престарелую хозяйку из горящей избы.

Когда мужчины подбежали к дому, дверь была заперта. Максим и Станислав хотели уже выбивать ее, но защелка замка неожиданно цокнула, и они смогли попасть внутрь.

- Сверху, там, где лестничный проем, падали огарки, - рассказывает Максим. - Женщина стояла с ведром воды в одной руке и телефоном - в другой. Она была в шоковом состоянии, выходить не хотела, планировала тушить пожар. Мы взяли ее и вынесли из дома на улицу.

К этому времени к дому уже подъехали пожарные, а через несколько минут возгорание было ликвидировано.

- На пожаре были задействованы дежурные смены 121 и 148 пожарных частей Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы, - сообщили «Комсомолке» в комитете правопорядка и безопасности Ленобласти.

После случившегося телефоны Максима и Станислава просто разрывались от звонков. Многочисленные родственники спасенной ими женщины благодарили не только их за смелый поступок, но и маленькую Веронику.