Солнечное затмение в Петербурге 25 октября
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
25 октября вместе с большой частью планеты, жители Санкт-Петербурга могли наблюдать солнечное затмение. Оно было не полное, лишь частичное. Но и такое явление не часто можно увидеть. Показываем, как прошло солнечное затмение в Санкт-Петербурге 25 октября 2022 года. Собрали для вас фото и видео.
В Петербурге затмение начнется в 12:15, максимальной фазы в 59% перекрытия Луной Солнца достигнет в 13:27, закончится явление в 14:37, - сообщила пресс-служба петербургского планетария.
Солнце скрылось не полностью за Луной, лишь частично / Фото: Максим Кольцов
Смотреть просто так на солнечное затмение нельзя. Во-первых, ничего не будет видно. Во-вторых, можно попортить глаза. Для этого следует вооружиться любым защитным стеклом, либо простым снимком рентгена, которые у многих есть дома.
Смотреть мы пришли в самый центр города
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Журналист "Комсомолки" специально отправился на Дворцовую площадь, чтобы понаблюдать за солнечным затмением в самом центре Петербурга. Благо, погода способствовала этому, так как на небе не было ни облачка.
На площади собралось много людей
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Следующее нас ждет Лунное затмение
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Астрономы напоминают, что солнечные затмения (когда Луна оказывается между Землей и Солнцем) могут происходить от двух до пяти раз в год. А лунные, когда Земля оказывается на линии между Луной и Солнцем, раз в полгода. Разница между солнечными и лунными затмениями составляет две недели. Ближайшее лунное затмение ожидается уже 8 ноября.