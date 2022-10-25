Солнечное затмение в Петербурге 25 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

25 октября вместе с большой частью планеты, жители Санкт-Петербурга могли наблюдать солнечное затмение. Оно было не полное, лишь частичное. Но и такое явление не часто можно увидеть. Показываем, как прошло солнечное затмение в Санкт-Петербурге 25 октября 2022 года. Собрали для вас фото и видео.

В Петербурге затмение начнется в 12:15, максимальной фазы в 59% перекрытия Луной Солнца достигнет в 13:27, закончится явление в 14:37, - сообщила пресс-служба петербургского планетария.

Солнце скрылось не полностью за Луной, лишь частично / Фото: Максим Кольцов

Смотреть просто так на солнечное затмение нельзя. Во-первых, ничего не будет видно. Во-вторых, можно попортить глаза. Для этого следует вооружиться любым защитным стеклом, либо простым снимком рентгена, которые у многих есть дома.

Смотреть мы пришли в самый центр города Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Видео солнечного затмения в Санкт-Петербурге 25 октября 2022 года

Журналист "Комсомолки" специально отправился на Дворцовую площадь, чтобы понаблюдать за солнечным затмением в самом центре Петербурга. Благо, погода способствовала этому, так как на небе не было ни облачка.

На площади собралось много людей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следующее нас ждет Лунное затмение Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Астрономы напоминают, что солнечные затмения (когда Луна оказывается между Землей и Солнцем) могут происходить от двух до пяти раз в год. А лунные, когда Земля оказывается на линии между Луной и Солнцем, раз в полгода. Разница между солнечными и лунными затмениями составляет две недели. Ближайшее лунное затмение ожидается уже 8 ноября.