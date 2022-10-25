Причина не в деньгах: Почему звезда «Улиц разбитых фонарей» пошел с пистолетом грабить банк

Болтачев грабил банк под камеры Фото: МВД/скрин из "Улиц разбитых фонарей"

В Санкт-Петербурге суд вскоре приступит к рассмотрению дела актера, игравшего в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» - 41-летнего Андрей Божанова. Артист пытался провернуть криминальный трюк в реальной жизни. Вооружившись маской и травматическим пистолетом, Божанов устроил ограбление банка. Только вот налет пошел далеко не по сценарию. Кассирша дала ему отпор и нажала тревожную кнопку. Актеру ничего не оставалось, как бежать.

Божанова задержали почти сразу. Он признался, что сам хотел оказаться в руках полицейских, попросив отправить его в СИЗО. Он жаловался, что его замучили кредиторы, которые требуют вернуть долги. А их у него немало - аж пять миллионов рублей.

Но у многих все равно остался вопрос - актер решился пойти на ограбление только из-за одних кредитов? Друзья артиста считают, что проблема была глубже.

Раньше актер снимался в криминальных сериалах Фото: Улицы разбитых фонарей

- Никто почему-то не вспомнил, что Андрей несколько лет назад попал в серьезную аварию, - делится друг Божанова, актер Юрий Балтачев. - Мы очень много тогда работали, он устал и уснул за рулем на своем "Лексусе". В итоге въехал в стену дома на полном ходу, крепко ударился в том числе головой. После этого Андрей перенес сложнейшие операции. Он до сих пор не все болты из ноги вынул.

После этого близкие стали замечать, что у артиста сильно поменялось поведение.

Актер попал в объектив камер, но не во время съемок Фото: МВД

- У него появилась склонность к депрессии, - делится Балтачев. - Андрей полтора года учился заново ходить! А про голову никто и не вспомнил, хотя Андрей мне рассказывал, что у него ни одного зуба спереди во рту на верхней челюсти из-за ДТП не осталось. Удар по голове на нем все-таки сказался.

Сейчас актер ждет суда. Фемиду артист будет убеждать, что не собирался красть деньги и даже не требовал их у кассира. Хотя сами сотрудники банка подробно описали диалог с ним в момент ограбления.

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