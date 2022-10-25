В Петербурге появится постоплата платной парковки

С 1 ноября платные парковки охватят еще 153 улицы, весь Адмиралтейский район. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 ноября 2022 года сеть платных парковок покроет весь Адмиралтейский район Санкт-Петербурга. Свой бесплатный имидж потеряют еще 153 улицы с 10,5 тысяч машиномест, всего таких «золотых» улиц в городе будет насчитываться аж 364, а платных машиномест – 28 тысяч.

Условия пока те же: платить за место нужно с 08:00 до 20:00, легковушка обойдется в 100 рублей в час, мотоцикл – в 39 рублей в час, машины других категорий – в 198 рублей в час. Первые 15 минут парковки для всех водителей бесплатны. Не придется отдавать деньги за парковку и автомобилистам с инвалидностью, если они займут выделенное специально для них место.

А еще в городе хотят запустить постоплату, чтобы машиноместо можно было оплатить аж в течение суток с момента самой парковки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Однако вполне вероятно, что такие комфортные суммы останутся с петербуржцами не навсегда. Уже в 2023 году Городской центр управления парковками («ГЦУП») подумает над удорожанием парковки на некоторых улицах в центре, например, Литейном проспекте, Миллионной и Конюшенной улицах. Как рассказал в эфире Радио «КП-Петербург» (92.0 FM) директор ведомства Михаил Курдяев, на повышение ценника влияет загруженность улиц.

- На переполненных улицах люди привыкли тратить небольшую сумму за час парковки и часто приезжать. Загруженность на них почти вернулась к первоначальным объемам, как до введения платных парковок. Чтобы их снова разгрузить, будем регулировать рублем как в Москве: где-то 100 рублей в час, где-то 400, - заявил Курдяев.

Но и удобную новинку для автомобилистов тоже введут: в «ГЦУП» планируют запустить постоплату парковки. Словом, вариант специально для тех, кто очень спешил на собеседование, наспех припарковался в платной зоне и не оплатил место в течение 15 минут. У таких водителей появится шанс наверстать упущенное в течение суток, тогда никакие штрафы им грозить не будут.

ИНСТРУКЦИЯ К ПАРКОВКЕ

Готовиться к платному паркованию стоит заранее, уверен Курдяев – узнать, в какой парковочной зоне окажется автомобиль и какими способами можно оплатить место.

Если водитель не смог оплатить парковку из-за сбоя у сотового оператора или приложения, то полученный штраф получится легко оспорить. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В центре города достаточно ярко-зеленых табличек с номером зоны. Этот набор цифр нужно указывать при оплате, чтобы машина ошибочно не попала в другую зону и вас не оштрафовали. Есть наше удобное приложение «Парковки Санкт-Петербурга», при включенном GPS оно само определит, в какой вы зоне. Ну и бесплатные 15 минут как раз нужны для того, чтобы успеть разобраться, - отметил директор «ГЦУП».

А еще Курдяев призвал автомобилистов не теряться, если приложение внезапно зависло и не дает оплатить: воспользоваться можно смс-сообщением, паркоматом, банковским приложением и даже телеграм-ботом. Кроме того, водители смогут без проблем оспорить штраф, если оплате помешает технический сбой в приложении или у сотовых операторов. На оспаривание есть целых 10 дней.

ТОЧНЫЕ ГРАНИЦЫ

Пока Центральный район покрывали платными автоместами постепенно, Адмиралтейский изменится одним махом. И это важный момент: если жители Центрального района, купившие годовой парковочный абонемент, пока могут оставлять машину на любом участке района, то жителям Адмиралтейского придется довольствоваться границами своего муниципального округа. Увы, для Центрального это правило изменится с нового года – абонементы позволят ставить автомобили на льготных условиях только в пределах муниципального округа.

А еще помните: займете место для инвалида – будете беседовать с ГИБДД и искать увезенную эвакуатором «ласточку». Закроете номера, рассчитывая избежать штрафа за неоплаченное место, – попадете под наблюдение полицейских и все равно поплатитесь рублем.

Льготные разрешения для водителей будут действовать только в границах муниципальных округов, а не всего района. Фото: СПб ГКУ "ГЦУП"

НАПОМИНАЕМ

Владельцы мотоциклов будут платить за парковочное место 39 рублей в час, 7965 рублей в месяц или 71 257 рублей в год. Владельцы легковушек - 100 рублей в час, 20 075 рублей в месяц или 179 580 рублей в год. Машины других категорий обойдутся хозяевам в 198 рублей в час, 39 822 рубля в месяц или 356 232 рубля в год.

Для льготников (жителей домов в зоне ПП, ветеранов, многодетных семей, владельцев электромобилей) ценники гораздо ниже. Место для мотоциклиста оценивается всего в 900 рублей в год, для водителей легковушек - в 1800 рублей в год, для владельцев грузовиков - за 3600 рублей в год.

Как оплатить платную парковку в Петербурге. Фото: правительство Петербурга

СКАЗАНО

Михаил Курдяев, директор СПб ГКУ «ГЦУП»:

Экономический эффект от одного Центрального района не показательный, но социальный эффект хороший: на 30% сократилось число ДТП, на 40% - время прибытия аварийных и экстренных служб. Местным жителям стало легче припарковаться у дома.

КОНКРЕТНО

С 1 июля 2023 года платная парковка покроет Петроградский район;

С 1 октября 2023 года – Крестовский и Васильевский острова.