Передача транспорта и техники бойцам СВО прошла в СПбГУПТД. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

25 октября в 12.30 у здания Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна на Большой Морской улице, 18 прошла благотворительная акция #ЧестныйПитерскийХод. Запуск акции приурочен ко Дню подразделений специального назначения.

В рамках акции состоялась передача гуманитарной помощи легендарному отряду «Север», принимающему участие в СВО с первых дней. В составе первой партии помощи: автомобили повышенной проходимости, различное оборудование, зимняя одежда, палатки, тепловые пушки, автомобильные запчасти и инструмент.

«Это очень важно для тех, кто выполняет свой долг на территории уже Российской Федерации. К нам обратился командир отряда «Север» с просьбой оказать помощь в приобретении автотранспортных средств в силу того, что идут боевые действия, и транспорт выходит из строя, он уничтожается. Поэтому мы, можно сказать, всем миром собрали эти средства, это и профессорско-преподавательский состав Университета промышленных технологий и дизайна, и ректор вуза Алексей Вячеславович Демидов, и руководство нашего университетского кафе, и производители экскаваторного оборудования «ИЗ-КАРТЭКС», и студенты Политеха, которые ремонтировали своими силами эти машины. Сейчас здесь наши бойцы из зоны боевых действий, и мы благодарим их за отвагу и передаем гуманитарную помощь», - прокомментировал руководитель координационного центра СПбГУПТД Сергей Гайдук.

«Когда начинался учебный год, никто не мог предположить, что будут такие изменения на фронте и начнется частичная мобилизация. В конце августа мы общались с одним из командиров, который рассказал о сложностях на фронте под Изюмом, связанных с необходимостью приобретения оборудования и транспорта, который постоянно находится под огнем. Прошло полтора месяца с того разговора, от нашего университета мы отправляем две машины: УАЗ Патриот и «буханка», как ее называют. Мы передаем для наших бойцов тепловые пушки, термобелье, прицел ночного видения, в машинах - вещи и еда. Сейчас здесь стоят наши друзья, которые реально там воюют, и им нужна наша поддержка», - обратился к участникам акции Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор СПбГУПТД Алексей Демидов.

У здания вуза провожать бойцов собрались студенты и сотрудники Университета промышленных технологий и дизайна. Поблагодарив за помощь, воины обратились к собравшимся, пообещав победить и вернуться.

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Закупка и организация отправки осуществляется под эгидой Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области и координационного центра Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.