Жители дореволюционного дома на Невском жалуются на жуткое парадное

Дом № 122 на Невском проспекте построен в 1871 году, имеет статус исторического.

В редакцию «Комсомолки» обратились жильцы дома № 122 на Невском проспекте. Они уверены, что платят за содержание жилья в никуда: большая часть денег на общедомовые нужды якобы оседает лишь в одной, центральной парадной, где располагается отель. Трехзвездочная гостиница в центре города удивляет блеском и лоском. Еще одно парадное выглядит, как после бомбежки. Так, уверены собственники, выглядело бы и последнее, третье, но там народ отдельно скинулся на ремонт. Собственники переживают не столько за внешний вид, сколько за свою безопасность.

Дом № 122 на Невском проспекте построен в 1871 году, имеет статус исторического. В здании три парадных. В одном из них ремонт, по словам местных, не проводился больше 30 лет: штукатурка сыплется, краска облупилась. При этом жильцы исправно платят каждый месяц за содержание мест общего пользования.

Эту парадную якобы председатель ТСЖ оборудовал под отель.

Совсем иначе выглядит соседняя парадная. Ее председатель ТСЖ якобы оборудовал под отель, основателем которого и является.

- Мы обращались в полицию, жаловались на подделку подписей собственников, но пока санкций ни к кому не применяли, - жалуются жильцы дома. - На наше ТСЖ нет никакой управы.

И это еще не все. Для нужд отеля в неремонтированном парадном поставили бойлер, шумные насос и лебедку, с помощью которой поднимают чистое постельное белье в отель. Еще, по словам жителей, для удобства постояльцев гостиницы в подвале площадью 250 квадратных метров открыли ресторан: ранее этот подвал был общей собственностью, а теперь якобы входит в собственность главы ТСЖ. Коснулись перемены и крыши.

- Изначально крыша была скатной, треугольничком. Заинтересованные лица переделали ее в плоскую и оборудовали там летнюю веранду, - говорят жильцы. - В этом вопросе суд встал на сторону жильцов. Шатры и мангалы убрали. Но крышу в первоначальное состояние так никто и не привел, несмотря на предписание, выданное Госжилинспекцией в январе 2020 года.

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Народ судится с соседями-коммерсантами больше шести лет. Пока удалось только убрать с крыши зону отдыха и добиться переноса водомера. А вот предписание суда февраля 2019 года о том, что в прежнее состояние нужно вернуть подвал, пока так и не исполнено.

ЗВОНОК ГЛАВЕ ТСЖ

Жильцы дома, обратившиеся в редакцию, председателя правления ТСЖ не видели: подозревают, что он живет за границей. «Комсомолка» быстро нашла номер телефона мужчины, который поразительным образом совпал с номером телефона владельца отеля.

- Как вы смеете мне звонить в такое сложное для нашей страны время?! - сходу заявил наш собеседник и отказался отвечать на вопросы.

По данным Федеральной налоговой службы, глава ТСЖ является владельцем компании, которая занимается гостиничным бизнесом, причем по тому же адресу. Кроме того, компания жилищника-бизнесмена юридически связана с отельным агентством недвижимости.

Для удобства постояльцев гостиницы в подвале площадью 250 квадратных метров открыли ресторан.

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация Центрального района Петербурга:

- Наши специалисты уже выезжали к дому № 122 на Невском проспекте, проверили состояние подъезда. В ходе осмотра выявлено длительное отсутствие косметического ремонта и участки строительных конструкций с возможной аварийностью. Нами подготовлено обращение в Госжилинспекцию в целях проведения совместного осмотра и выдачи предписания на проведение обследования специализированной организацией, которая подтвердит или опровергнет аварийность.