«Комсомолка» и СПбГУП объявляют третий набор в «Школу журналистики»

Лекции и практикумы мы организуем в радиостудии «КП» и других отделах редакции, а также в университетских аудиториях. Фото: Олег ЗОЛОТО

Попробовать себя в роли репортера или радиоведущего? Поступить в один из самых престижных вузов России? Устроиться в редакцию массовой газеты страны? И, наконец, стать тем, кем всегда мечтал, - крутым журналистом? Это не так-то сложно, а мы подскажем, как лучше действовать.

МЫ СТАРОМОДНЫ - ПРИВЫКЛИ ПРОВЕРЯТЬ ИСТОЧНИКИ

«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» и Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов объявляют третий набор в «Школу журналистики «КП». Участники - 11-классники школ любого региона России. С вас - вступительное испытание, посещение занятий онлайн и офлайн и прилежное выполнение домашней работы. С нас - лекции, мастер-классы и билетик в будущее.

- Школа журналистики «Комсомолки» действительно старейшая в стране: мы привыкли проверять источники, добывать комментарии, общаться с героями событий, выслушивать все точки зрения, анализировать информацию и превращать обычные новости в настоящие истории, - рассказывает генеральный директор и главный редактор «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» Ирина Жеглова. - Сейчас мало кто этим занимается: есть новость - выдали, а что за ней скрывается, кто виноват и что делать - да кому это интересно! Но мы старомодные и верим, что читателю важно предлагать не голую и тем более однобокую информацию, а взвешенный результат творческого и интеллектуального труда.

- Мы сотрудничаем с «Комсомолкой» уже много лет, и я считаю, что на сегодня это старейшая и ведущая школа журналистики в Петербурге. Это бренд, причем совершенно особенный, - отмечает ректор СПбГУП, академик Александр Запесоцкий. - Пока многие другие СМИ предлагают читателям низкопробные материалы, не удовлетворяющие морали и нравственности, и апеллируют не к человеку, а к тому, что у него ниже пояса, «Комсомолка» говорит о важном ярко и интересно, делая свою аудиторию лучше. Таких изданий в России единицы. Отсюда и заслуженный успех - свыше пяти миллионов посетителей сайта ежедневно и большие газетные тиражи. Лично я дружу с «Комсомолкой» более 25 лет, регулярно выступаю на радио (92,0 FM), выпускаю колонки и даже получил диплом Почетного журналиста издания.

«Комсомолка» и СПбГУП сотрудничают уже четверть века (на фото ректор Александр Запесоцкий и главный редактор главный редактор «КП» - Петербург» Ирина Жеглова). Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ДЕСЯТКА ЛУЧШИХ

«Школа журналистики «КП» отыщет 45 самых талантливых ребят страны и возьмет их на бесплатное обучение. Чтобы принять участие в отборе, в течение ноября присылайте на электронный ящик редакции письмо с пометкой «Школа журналистики». Внутри мы рассчитываем увидеть ваше литературное произведение на тему «Каким должен быть современный журналист».

Те, кто пройдут творческий конкурс, в ответ получат первое домашнее задание и возможность посетить серию двухчасовых лекций и практикумов. Занятия будут проходить в смешанном формате (иногородних подключим онлайн). Теоретические занятия проведем на базе СПбГУП, практические - в редакции «Комсомолки» на Петроградской стороне, в том числе в нашей радиостудии. В роли педагогов выступят главред петербургской «Комсомолки», руководители отделов, редакторы и ведущие журналисты газеты, сайта и радио «КП».

На занятиях мы расскажем и покажем, откуда берутся новости, как создается газета, как устроена радиостудия, в чем секрет цепляющего заголовка. Лекции и практикумы будут ежемесячными, по итогам каждой встречи будет дано домашнее задание - например, написать статью или взять интервью. Общаться с другими учащимися можно в специальном телеграм-чате.

Лекторий проработает до конца учебного года. Десять лучших выпускников «Школы журналистики «КП» получат шанс поступить в СПбГУП без творческого конкурса.

- Попасть к нам почти невозможно: в последнюю приемную кампанию конкурс достиг 79 человек на место. Именно поэтому мы доверили «Комсомолке» начать отбор самых талантливых ребят на год раньше поступления, - объясняет Александр Запесоцкий. - «Комсомолка» решит, кто достоин поступить в наш вуз без творческого конкурса. После университета эти ребята смогут вернуться в редакцию уже как полноправные сотрудники.

Хотите стать журналистом? Дерзайте!

СКАЗАНО!

«Журналист - это связующее звено между властью и обычными людьми. Нам всегда нужны молодые кадры, которые действительно хотят стать расследователями, репортерами, городскими корреспондентами. Быть настоящим журналистом - это способ не пройти мимо проблемы, а попытаться ее решить».

(Ирина ЖЕГЛОВА, генеральный директор и главный редактор «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».)