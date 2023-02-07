Количество ДТП в зоне платной парковки в Петербурге снизилось на 40%

В Петербурге количество ДТП в зоне действия платной парковки снизилось на 40% Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге с момента появления платной парковки снизилась не только нагрузка на дорогах, но и уменьшилось количество ДТП. Так, в районах, где есть платная парковка, количества аварий стало на 40 процентов меньше. Об этом 7 февраля 2023 года сообщил депутат Законодательного собрания города Алексей Цивилев на основе данных комитета по транспорту.

- С введением зоны платной парковки число ДТП в Центральном районе Петербурга сократилось на 38,5 процентов, в Адмиралтейском — на 37,5 процентов. Количество ДТП с пешеходами снизилось на 50 и 25 процентов соответственно. Показатель сравнивали с допандемийным 2019 годом, - сообщается в данных по результатам автоматического и визуального мониторинга комитета.

Помимо аварийных ситуаций, на 20 процентов снизилось количество нарушений правил остановки или стоянки машин в Центральном и Адмиралтейском районах.

Что касается загруженности дорог, а как следствие - пробок, то Центральном районе загруженность за год снизилась на 8 процентов, а в Адмиралтейском на 11 процентов.