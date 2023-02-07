Специалисты рассказали, возможны ли сильные землетрясения в Санкт-Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Серия разрушительных землетрясений в Турции и Сирии повергли в шок весь мир. Таких страшных последствий от природных катастроф не было давно - более 4 тысяч человек погибли, 22,5 тысячи пострадали, около 15 миллионов остались без крова. Корреспондент spb.kp.ru пообщался с учеными и выяснил, возможно ли землетрясение в Санкт-Петербурге, как часто в нашем регионе регистрируются подземные толчки, а главное, что делать, когда земля начинает дрожать.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

- Землетрясения возможны везде, но разной силы и магнитуды, и с разными последствиями, - объяснил в беседе с spb.kp.ru Руслан Дягилев, заместитель директора по научной работе Единой географической службы Российской Академии наук. - Самые сильные происходят на стыке тектонических плит. Как раз последние в Турции произошли из-за того, что Аравийская и Анатолийская плиты трутся друг об друга.

Тот регион считает очень сейсмоактивным. Довольно сильные толчки там происходят постоянно, а с серьезными последствиями катаклизмы бывают раз в 20-30 лет.

Но возможно ли землетрясение в Санкт-Петербурге? Вообще, город находится на Балтийском щите. Это очень прочное образование, на котором также располагаются Кольский полуостров и Карелия.

- Это одно из самых спокойных мест на Земле. Землетрясения здесь бывают, но они такие слабые, что люди их почти не ощущают. Толчки можно зафиксировать лишь приборами, - успокоил Дягилев.

Однако, нельзя сказать, что плита, вернее щит, на котором располагается Петербург, совсем неподвижный. Ведущий инженер сейсмической станции «Пулково» Владимир Карпинский объяснил, что «дрожь земли» все же происходит.

- Такой подвижности, как в Турции, у нас нет. Теоретически это возможно, но вряд ли в ближайшее время. У нас на территории Финляндии есть место движения, это магнитуда 2-3 балла. Зона от Ладоги до севера Ботнического залива тоже «дышащая». Но там тоже 2-3 балла, - рассказал Карпинский.

В Петербурге регистрируют толчки всего 1-2 балла Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В целом толчки на территории Балтийского щита бывают около 10 раз в год, из них могут быть ощутимы 1-2, но совсем слегка.

- Хотя, Калининградская область тоже, как и Петербург, считалась не сейсмической зоной, пока в 2005 году там не шарахнуло две пятерки. Такого не было 800 лет, - вспомнил Карпинский.

При этом, в Петербурге могут ощущаться землетрясения, которые происходят где угодно. Так, например, одно из самых ощутимых, не только в Северной столице, а вообще по всей России, оказалось Охотоморское землетрясение. Оно произошло 24 мая 2013 года в акватории Охотского моря у западного побережья Камчатки. Магнитуда была 8,3 баллов. Так как толчки происходили очень глубоко, на глубине около 600 километров, волны от них разошлись очень далеко и добрались даже до города на Неве.

- В Петербурге тогда покачало, особенно высотки. 21-этажное здание на Гаккелевской улице в Приморском районе начало качаться, а люди жаловались, что их укачало, были головокружения, тошнота, - рассказал Карпинский.

Ученые объясняют, что фоновая сейсмичность может докатываться откуда угодно. В Петербурге она не превышает, как правило, 2-3 баллов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАЧАЛОСЬ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

- Если вы живете в неактивном, сейсмобезопасном регионе, но вдруг ощущаете какие-то толчки, то нужно о них сообщить в географическую службу. Эта информация будет полезна, чтобы разобраться, что это было, - отметил Руслан Дягилев. - Если же вы где-то в отпуске и происходит землетрясение, то при возможности покиньте здание, но не пользуйтесь лифтом. Если же покинуть здание нет возможности, встаньте в дверной проем - это самое крепкое место, которое будет обрушаться в последнюю очередь. Там есть возможность спастись. Также после землетрясений бывают цунами, до них бывает несколько минут после толчков, порой несколько часов. Поэтому лучше держаться подальше не только от домов, но и от побережья. Также у МЧС России есть подробная инструкция, что делать при землетрясении.