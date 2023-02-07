«Время ставит новые задачи»: в петербургских вузах увеличат число бюджетных мест для подготовки специалистов для оборонки

Петербургские вузы будут готовить специалистов для оборонки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вузы Петербурга включаются в новую реальность, в которой высшее образование не может быть оторвано от ситуации в стране. На прошедшем в городе совещании с участием ректоров учебных заведений и вице-губернатора Владимира Княгинина, обсуждались вопросы подготовки кадров для промышленности. Как гражданской, так и оборонной.

- Обсуждение было детальным, но туда специально не приглашалась пресса, потому что упоминались некоторые важные нюансы подготовки специалистов. Эта встреча не для публики. Там выступали и ректоры вузов, и руководители оборонно-промышленных предприятий города. Говорили об изменении ситуации востребованности той или иной специальности, - рассказал spb.kp.ru председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти, ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов.

По его словам, сейчас меняется государственный заказ на подготовку студентов по востребованным специальностям. По определенным вырастет число мест.

По некоторым специальностям в вузах могут изменить количество бюджетных мест. Конечно, их станет больше, - отметил Демидов. - Время ставит новые задачи.

Кроме оборонной темы, вузы будут готовить летчиков для беспилотных дронов. Об этом на совещании заявил вице-губернатор Княгинин.

- Комитет по науке и высшей школе сейчас провел в сжатые сроки интенсивную программу сбора сил беспилотной авиации. Это не в связи с СВО, это - гражданский, а не военный сегмент, - отметил чиновник.

Кроме того, Петербургу будут нужны кадры для машиностроения. Это уже касается истории с покупкой завода Nissan АвтоВАЗом и планируемом расширении производства. Но, в любом случае, тема СВО остается на повестке дня.

- Система образования не может жить отдельно от всей страны. Вузы включены в общие процессы. Если страна находится в режиме СВО, то и вузы тоже с этим связаны, - заявил Княгинин.

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