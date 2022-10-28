Седьмой сезон конкурса «Творческая осень» стартовал в СПбГУПТД. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Осеннее дождливое ненастье в Санкт-Петербурге вдохновляет художников на создание новых шедевров, а также напоминает о старте ежегодного международного проекта «Творческая осень», который седьмой год подряд проходит в Северной столице на площадке Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Проект является уникальным в России, так как решает проблему невостребованности в творческих проектах художников-преподавателей старше 35 лет, а также совершенствует систему пополнения коллекций музеев произведениями искусства современных художников и укрепляет сотрудничество между странами. В этом году участниками «Творческой осени» стали 126 художников из Беларуси, Китая, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и России, состав жюри пополнился представителем из Китая.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

- В этом году добавлено две новых номинации: «Лучший гобелен» и «Лучшая жанровая картина». Это связано с тем, что мы получили множество запросов от потенциальных участников на введение данных номинаций в проект, что мы и сделали. Уникальность «Творческой осени» заключается в том, что нам удалось собрать художников-преподавателей международного уровня определенной возрастной категории, проект исправляет распространенное правило возрастных ограничений до 35 лет в различных творческих проектах, хотя зачастую этот возраст становится определяющим для художника, - поделился директор Института дизайна костюма СПбГУПТД, член Союза художников России, профессор Петр Гамаюнов.

Обладателем Гран-при и сертификата на 100 тысяч рублей от Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна стала доцент кафедры технологии и художественного проектирования трикотажа СПбГУПТД, заместитель директора по воспитательной работе ИТМ Наталья Дромова с произведением под названием «Второе цветение», выполненном в технике ручного шпалерного ткачества. Работа была представлена в номинации «Лучший гобелен».

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

- Каждый человек переживает различные этапы своей жизни. Возможно, ему кажется, что какой-то отрезок его жизни заканчивается, и неизвестно, что впереди. В моей душе действительно как будто началось второе цветение, словно я родилась вновь. На гобелене мы видим отчасти высохшее дерево, но в некоторых местах оно цветет, яркий зеленый моток красок, устремленный вверх, дает новую силу, - рассказала Наталья Дромова.

СПРАВКА

Учредителями выставки–конкурса «Творческая осень - 2022» являются: Санкт–Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Южно–казахстанский государственный университет им. М.О. Ауэзова и Белорусская государственная академия искусств.