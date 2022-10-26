Ректор СПбГУП Александр Запесоцкий: Было время, я не стеснялся эпатировать и троллить обывателя

Владимир Путин и Валентина Матвиенко в вузе в 2008 году. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

Есть такие люди, рядом с которыми хочется становиться лучше. Таким был великий гуманитарий академик Дмитрий Лихачев. Такими были герои Великой Отечественной войны Даниил Гранин и Михаил Бобров. Но есть примеры, достойные подражания, и среди наших современников. Среди них ректор Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, многолетний автор «Комсомолки» Александр Запесоцкий. Непреклонный? Да. Порой резкий в суждениях? Безусловно. Но равнодушным этот человек не оставляет никого.

22 октября Александр Запесоцкий отметил 31 год работы ректором. На дворе был 1991-й, и молодого руководителя, который еще недавно прогремел на весь Советский Союз диссертацией о дискотеках, поставили у руля вуза, пребывающего, мягко говоря, в стагнации.

- Меня, автора советской диссертации о искотеках, назначил руководить. Сначала думал, случайно. Фото из личного архива героя публикации.

Но посмотрите на университет теперь. Он превратился в синтез Гарварда и Голливуда: лекторы - выдающиеся ученые и практики с мировым именем, студенты - из умнейших в стране, а вчерашние выпускники - нынешние топ-менеджеры и заслуженные деятели в разных областях. Здешних учащихся работодатели «бронируют» заранее.

На сегодня Александр Запесоцкий - старейший по стажу ректор российского вуза. И, кажется, останавливаться он не собирается: интересных специальностей в вузе все больше, конкурс неуклонно растет (этим летом было 79 абитуриентов на место!), условия обучения все шикарнее (так, в сентябре открылся после ремонта лучший университетский спорткомплекс страны). Руководитель, ученый, общественный деятель, журналист, муж и папа - кажется, этот человек успевает все.

В чем же секрет? В поисках ответа мы пообщались с ректором-легендой и собрали мнения об Александре Запесоцком, высказанные знаменитыми деятелями науки, культуры, образования за последние 20 лет.

Шокирует и опережает

Жорес Алферов, лауреат Нобелевской премии по физике:

- Запесоцкий - блестящий, талантливый организатор и просто прекрасный человек. У нас сразу установились дружеские отношения. Эльдар Рязанов говорил о его великолепном драматургическом таланте, и я с этим согласен: это одновременно режиссер, постановщик и потрясающий пиарщик, но в хорошем смысле слова и для добрых дел.

В числе Почетных докторов СПбГУП Нобелевский лауреат Жорес Алферов. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

Михаил Бобров, герой Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Петербурга, профессор СПбГУП:

- Александр Сергеевич спокойно относится ко всяким так сказать «внешним высказываниям». Делает свое дело. И хорошо делает!

Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России:

- Запесоцкий нестандартен настолько, что много лет опережает свое время. Он нередко шокирует мыслями, суждениями, взглядом на вещи. И его нестандартность идет только на пользу делу - это настоящий новатор. У него много врагов, завистников, что неизбежно. Но и друзей много, серьезных и надежных.

Сергей Литвиненко, прокурор Санкт-Петербурга:

- Этого человека многие ценят за принципиальность, гражданственность, честное служение делу. А масштаб его личности определяется теми, кому он оказался интересен: Дмитрий Лихачев, Даниил Гранин, Наталия Бехтерева, Андрей Вознесенский… Это удивительный ряд имен.

С авантюрной жилкой

Александр Некипелов, академик, вице-президент РАН:

- Когда впервые побывал в вузе, не ожидал того, что увидел: вуз меня просто потряс! Хотя мне в Москве говорили, что это замечательный университет и его возглавляет совершенно выдающийся человек - артистичный, с выдумкой, необыкновенно умный. Но то, что я увидел, меня просто потрясло.

Игорь Кон, социолог, академик РАО:

- Александр Запесоцкий необычный человек. В нем сочетаются реальная научная работа, артистизм и, конечно, сильная авантюрная жилка, которая оказалась социально очень успешной. Я знаю его книги, в них два пласта - социология молодежи и культура, образование, сущность университета. Он их соединил. В умиравшую Профсоюзную школу вложил деньги, интеллект, свою личность - и возникло действительно очень необычное, великолепное учебное заведение.

Первым Почетным доктором вуза стал академик Дмитрий Лихачев. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

Светлана Иконникова, заведующая кафедрой Университета культуры:

- Мы познакомились с Сашей в 1980-е, когда он поступил в аспирантуру. Никогда не искал легких путей. Сначала это была первая в стране диссертация о дискотеках. Тема была почти запретной, и вот тогда я увидела в этом молодом человеке удивительный характер: его пытались гнобить, а он шел вперед. Потом он защитил первую в стране докторскую по культурологии. Его с самого начала поддерживала научная элита: Артановский, Каган, Лисовский… Александр Сергеевич - феномен удивительной энергической пассионарности, направленной на большие дела. Часто вопреки общественному мнению, мнению близких. Это удивительная способность, и она привлекает к себе людей. А еще он способен на риск. Чтобы понять сущность Запесоцкого, сначала посмотрите на его выдающееся творение - СПбГУП.

Лев Карлин, ректор Гидромета:

- В нем есть агрессивная яркость, это здорово. Запесоцкому удалось создать модель высшего образования в России, которой, в общем, не было, - необычную и интересную.

Умеет бесить и вызывает зависть

Николай Караченцов, Народный артист РСФСР:

- Я очень рад и горжусь дружбой с Александром Запесоцким. И прекрасно понимаю, что то дело, которому он служит, возможно, только если человек служит ему фанатично, бесконечно преданно.

С Караченцовым ректор тренировался в университетском спортзале. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

Семен Альтов, писатель-сатирик, Заслуженный деятель искусств России:

- Сейчас такое время - все развивают кипучую, бурную деятельность. Но результативность часто равна нулю. У Александра Сергеевича счастливо и талантливо все усилия направились в одну сторону, сложились, умножились и получилось то, что мы видим сегодня: Гуманитарный университет профсоюзов.

Сергей Рогожин, певец, Заслуженный артист России:

- Александр Сергеевич сказал мне слово «нет» однажды за 30 лет наших отношений. По наивности я попросил за своего приятеля, поступающего в аспирантуру, - Запесоцкий ответил, что «ректор, который вмешивается в дела приемной комиссии, - это плохой ректор». И я его зауважал еще больше. Это честный, принципиальный человек.

Ян Арлазоров, юморист, Заслуженный артист России:

- Черта Запесоцкого - умение сочетать в себе талантливого человека и руководителя, который вызывает любовь людей. Он умеет дружить и с кем надо, и с кем ему хочется. И главное - делает вещи, которые приносят пользу.

Ирина Тайманова, телережиссер, профессор Консерватории имени Римского-Корсакова:

- Феномен Запесоцкого - нарушать все представления, которые он накануне успел о себе сформировать, шокировать и эпатировать общественность. Будучи умницей, он доказывает порой, что крайне легкомыслен. Будучи глубоким человеком, показывает, что бесшабашно весел. Будучи феерическим организатором, умеет отдыхать от всего, что ему в жизни давалось не так уж легко. Чего в жизни хочет, добивается любым путем. Умеет собирать вокруг неординарных личностей, умеет бесить людей. Живет ярко и совершенно непредсказуемо. Он мог бы сыграть в этой жизни Отелло, Азазелло и Воланда, героев шекспировских и чеховских. Мне кажется, что он играет эти роли в жизни ярко, полноценно. Именно за это ему и дали звание Заслуженного артиста России.

Виктор Новиков, худрук Театра имени Комиссаржевской:

- Запесоцкий все сотворил своими руками. В наше время, не владея бензином, нефтью, золотом, углем, а владея интеллектуальной собственностью, он создал мощный, уважаемый, потрясающий университет, причем практически с нуля. За его спиной не было никого...

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Отвечает Александр Запесоцкий, ректор СПбГУП, академик:

- Александр Сергеевич, в 1991 году Вы, будучи неизвестным доцентом, в 37 лет стали самым молодым ректором СССР. С какой стати?

- Сначала я думал, что случайно. В период крушения страны вуз с дорогим в содержании имущественным комплексом и немалым штатом сотрудников оказался без бюджетного финансирования. Без денег совсем. Была реальной перспектива перепрофилирования его в биржу с отелем и офисным центром. Мне сказали в верхах: «Берись, но денег не дадим».

А я и браться не хотел. Тогда был в отпуске по подготовке докторской диссертации. Параллельно создал коммерческую структуру: производил учебные видеофильмы, пособия для школ. Заработал денег на всю оставшуюся жизнь. Отец-одиночка, на руках маленький ребенок. И им надо было заниматься.

Но маститая профессура уговорила меня вместе спасать вуз. В 1990-е мы заработали и вложили в СПбГУП свыше 30 миллионов долларов. За пять лет число докторов наук, профессоров увеличилось в десять раз. К звездам, которые были - Триодин, Громов, Катышева, Даринский, прибавились такие светила, как Борис Парыгин, Зиновий Корогодский, Михаил Бобров, Моисей Каган, Светлана Иконникова. Вместе создали культуроцентристскую концепцию образования, которую в научном мире к началу XXI века признали перспективнейшей для России. Вот так все и начиналось. А потом в 2008 году к нам приехал Владимир Путин. Он дал высокую оценку вузу и серьезнейший госзаказ. Университет получил новый импульс к движению вперед.

В ректорской работе я сначала понимал совсем мало. Но Советский Союз дал неплохое образование: знаменитая физико-математическая школа, потом три высших образования - физик-инженер, педагог и управленец. Очень ценной оказалась спецподготовка для работы начальником подросткового лагеря. Там было все - от финансов и строительства до питания и безопасности. Ну и работа с молодежью, конечно.

Уже потом я случайно узнал, что, по мнению кадровиков, у меня были и лучшие в вузе анкетные данные для ректорства. К примеру, 3 книги и 50 статей при написании кандидатской диссертации. А это превышало требования к докторской работе.

- Вас называют авантюрным, эпатажным, эксцентричным. А позитивные результаты и «иконостас» титулов не просто серьезны - почти недостижимы. Очень противоречивы публикации о Вас в СМИ. Почему так?

- Было время, для привлечения внимания к университету я не стеснялся эпатировать, троллил «желтые» СМИ. Давал им пространство для выдумок, шокирующих обывателя. И это в суматохе 1990-х, в новых экономических условиях, шло на пользу вузу. Потом нужда в таком стиле отпала. Но по-настоящему значительные люди - Лихачев, Гранин, Алферов и многие другие - сразу видели суть нашей университетской жизни и не реагировали на вымыслы, рождающиеся на дне журналистики.

- Чем сегодня гордитесь больше всего?

- Мне удалось объединить усилия многих талантливейших людей для создания выдающегося вуза, развивающего лучшие черты советского образования и дающего убедительные ответы на вызовы нового времени. Мы востребованы и нашей страной, и мировым научным сообществом.

С Даниилом Граниным Запесоцкий проводил День знаний. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

СКАЗАНО!

«Уважаемый Александр Сергеевич, поздравляю вас с 20-летием работы на посту ректора Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов.За прошедшие годы СПбГУП по праву вошел в число лучших вузов страны гуманитарного профиля. И это закономерно, ведь в его развитие вы и ваши коллеги вложили свой талант, профессиональный опыт и энергию. Важно, что и сегодня университет идет в ногу со временем. Здесь проводятся фундаментальные исследования и внедряются в практику самые современные методики преподавания, реализуются интересные творческие, просветительские проекты, самый известный из которых - знаменитые Международные Лихачевские научные чтения. Желаю вам успехов, здоровья и всего наилучшего».

(Владимир Путин, председатель правительства России,- из телеграммы 27 октября 2011 года.)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Александр Запесоцкий - это:

- Доктор культурологических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, академик Российской академии образования, Заслуженный деятель науки России

- Автор свыше 3400 научных и научно-публицистических работ, один из самых цитируемых в научном мире культурологов в стране и самый цитируемый ученый-гуманитарий Петербурга

- Ученый с мировым именем, Почетный доктор четырех зарубежных университетов, академик двух западноевропейских академий наук и искусств

- Создатель ряда изобретений в области оборонной космической техники

- Член редсоветов 11 журналов, а также журналист «Комсомольской правды»

- Режиссер и сценарист, создатель 30 научно-популярных фильмов и более 300 телепрограмм, автор и постановщик городских массовых праздников, Заслуженный артист России.

КОНКРЕТНО

Награды ректора:

- орден Дружбы

- Благодарности президента России и администрации президента России

- Почетная грамота Министерства культуры Болгарии

- медали «За спасение утопающих», «В память 300-летия Санкт-Петербурга», «Патриот России», SIMURG (Азербайджан), «Академик Сапаргалиев» (Казахстан), Ушинского, Золотая медаль РАО, Золотая медаль Льва Толстого Международной ассоциации писателей и публицистов (Париж)

- Премии правительства России (2007) и правительства Петербурга (2010, 2016) в области образования, Горьковская литературная премия (2007), Премия имени Плеханова РАН (2015), Национальная премия «Лучшие книги и издательства года» (2020).

ЖЕНСКОЕ МНЕНИЕ

«С появлением в моей жизни этого человека все изменилось кардинально: жизнь наполнилась яркими событиями, незабываемыми впечатлениями, эмоциями. Он изначально привлек меня энергетикой, юмором, умением удерживать внимание. До сих пор это человек-загадка. Он влюбил в себя. В общем, появился удивительный драйв в жизни. И это продолжается по сей день.

Несмотря на чрезмерную загруженность - я не встречала в жизни других людей, столь сконцентрированных на своем деле, - Саша всегда уделяет время близким. Конечно, всегда рядом с ним я в тонусе - чувствуется конкуренция со стороны других девушек. Раньше сильно ревновала, с ума сходила, но потом поняла: это человек со сверхспособностями во всем. В главном он очень надежный, а непредсказуемость - это праздник, умение удивлять. Он всех заряжает энергией. Его ни в чем невозможно остановить».

(Алина Данилевич, супруга ректора.)

Александр Запесоцкий со своей избранницей Алиной и 9-летней дочкой Лизой. Фото из личного архива героя публикации.

ФАКТ

Именем Запесоцкого Международный астрономический союз назвал малую планету Солнечной системы № 6578.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

22 октября учредитель Университета (ФНПР) продлил контракт с ректором Запесоцким на следующие пять лет.