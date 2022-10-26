Как комплексные услуги помогают развивать бизнес

Фонд берет на себя решение важных организационных вопросов, а предприниматели могут сосредоточиться на развитии своего дела. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Создание и развитие собственного дела требует от предпринимателя большого количества времени, внимания ко многим нюансам и особенностям. При этом знания и компетенции предпринимателей повышаются вместе с уровнем развития компании. Например, на первоначальном этапе регистрации фирмы на первый план выходят правовые основы ведения бизнеса, налогообложения и так далее, а по мере развития организации акцент смещается в сторону повышения производительности труда, оптимизации производства, продвижения товаров, поиска новых рынков сбыта.

- Сложнее всего, конечно, компаниям, которые занимаются производством уникальных специализированных изделий. Например, для стоматологии, как это делаем мы. Такой бизнес на начальном этапе требует значительных вложений и в оборудование, и в разработку, а еще необходимо пройти регистрацию и сертификацию товара. И только после этого можно начать продажи и получать прибыль, - говорит коммерческий директор ГК «Стомус» Елизавета Черновол.

Если начинающий предприниматель самостоятельно не может освоить необходимые навыки или у него не хватает ресурсов нанять специалистов, ему готов помочь Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области. Организация предоставляет государственную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства региона, самозанятым и гражданам, которые только планируют открыть свой бизнес. Одно из востребованных направлений поддержки в 2022 году - предоставление центром «Мой бизнес Ленинградской области комплексных услуг для предпринимателей региона. Особенность такой меры поддержки в том, что в рамках одной услуги предприниматель получает сразу несколько профильных услуг по интересующей его теме.

К примеру, для повышения производительности труда в работу компании внедряются цифровые или технические решения, позволяющие оптимизировать производственный процесс, снизить себестоимость продукции и увеличить объем выручки от реализации без изменения количества рабочих мест. Для продвижения продукции формируется маркетинговая стратегия предприятия, определяются новые каналы сбыта, разрабатываются рекламные материалы. Профессионалы центра «Мой бизнес» берут на себя решение важных организационных вопросов, а предприниматели могут сосредоточиться на развитии своего дела.

Всего с начала 2022 года специалисты центра «Мой бизнес» Ленинградской области за 9 месяцев 2022 года оказали более 820 комплексных услуг, более чем 700 субъектам малого и среднего предпринимательства.

- Подобные меры поддержки очень важны, они дают возможность развиваться. Полученные нами комплексные услуги помогли вывести на рынок новую продукцию и запустить перспективные проекты, особенно по программе импортозамещения - добавляет Елизавета Черновол.

КСТАТИ

Самый популярные комплексные услуги центра «Мой бизнес» в 2022 году:

- продвижение продукции на маркетплейсах;

- обучение финансовому планированию;

- внедрение цифровых сервисов в деятельность компаний;

- модернизация производства;

- повышение производительности труда;

- создание нового и усовершенствование имеющегося продукта;

- маркетинговое сопровождение и бизнес-планирование для социальных предпринимателей.

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НА ЗАМЕТКУ

Обо всех действующих федеральных и региональных мерах поддержки можно узнать на сайте www.813.ru или по телефону фонда: 8 (812) 309-46-88.