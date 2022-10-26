Вызвать мастера или ремонтировать самому: как принять верное решение

По словам Юрия Семенова, люди берутся за «саморемонт» не только из-за желания сэкономить, но и потому, что на рынке становится все больше горе-мастеров. Фото предоставлено компанией ДОМСПБ.

Каждый из нас сталкивается с мелкими неполадками, которые портят настроение и лишают удобства. Течет кран, сломался замок, потекла посудомойка или стиральная машина. Работа вроде бы несложная, но лишь в том случае, если вы мастер на все руки. А если нет? Иногда и собственных знаний и умений недостаточно - например, если надо заменить счетчики или батареи.

- И все равно каждый задается вопросом: вызывать мастера или сэкономить и попробовать починить самому?

- Если вы уверены в себе, имеете опыт, можете заниматься ремонтом самостоятельно. Однако как только появляется сомнение в своих силах технических знаниях, правильности подключения приборов или техники, лучше обратитесь к специалистам. Иначе есть риск навредить не только своему жилью, но и соседям. Иногда со стороны может показаться, что исправить неполадку легко, но на деле времени придется потратить очень много, а вот получится ли сделать качественно - вопрос. Кроме того, многие ремонтные работы предполагают наличие дорогостоящего инструмента.

- Почему же многие до сих пор неохотно перепоручают работу по дому специалисту?

- Конкуренция в этой сфере сегодня высокая. Появилось большое количество компаний и специализированных сайтов с предложениями осуществить ремонт любой сложности, Интернет пестрит объявлениями от частных мастеров. Часто завлекают маленькой стоимостью, а после выполнения работ стоимость оказывается, мягко говоря, не такой уж маленькой. Любой желающий при наличии минимальных знаний и набора инструментов может предложить свои услуги, но насколько они будут качественными? Мастера ДОМСПБ часто сталкиваются с тем, что им приходится исправлять ошибки горе-ремонтников. А ведь люди в свое время заплатили за эти работы. Поэтому у многих есть страх, что им снова все сделают некачественно, обманут в цене, оставят после себя мусор. Если же собственник заказывает ремонт в мультисервисной компании ДОМСПБ, то все работы выполняются строго по официальному прайс-листу, стоимость озвучивается до начала работ и фиксируется в договоре. На проведенные работы предоставляется до пяти лет официальной гарантии. Кроме того, мы всегда следим за тем, чтобы мастера выполняли работу быстро и оставляли после себя порядок. Все наши клиенты довольны, а мастера часто слышат слова благодарности.

- С какими проблемами петербуржцы могут обращаться в мультисервисную компанию ДОМСПБ?

- Мы предлагаем полный спектр бытовых услуг. Это могут быть небольшие, но важные работы по мелкому ремонту в квартире - замена смесителя, ремонт замка, установка карнизов. Также мастера ДОМСПБ качественно и с гарантией выполняют любые сантехнические работы: замена счетчиков, установка радиаторов отопления и полотенцесушителя, разводка инженерных коммуникаций. Кроме того, специалисты профессионально ремонтируют и монтируют домашнюю электрику, устанавливают бытовую технику.

- Как сегодня можно вызвать мастера?

- Делается это по телефону или с помощью сайта. Если вы проживаете в доме под управлением ДОМСПБ, то с помощью мобильного приложения, в котором можно оставить заявку. Перед тем как начинать ремонт, мастер производит предварительный расчет стоимости работ. Если требуется закупка расходных материалов, специалист может приобрести их в ближайшем магазине. Оплатить работы можно наличным и безналичным способом с обязательным составлением официального договора. Если дом обслуживается ДОМСПБ, то оплата возможна с помощью квитанции ВЦКП.

НА ЗАМЕТКУ

Вызвать мастера ДОМСПБ можно:

по телефону: 8 (812) 443-51-25

на сайте: www.domspb.ru