Дом книги в Петербурге снова откроется 12 ноября

12 ноября откроется Дом книги Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге снова откроется Дом книги. Легендарный магазин распахнет свои двери после продолжительного ремонта и обновления 12 ноября 2022 года. Книжный магазин закрылся еще в марте. Это было связано, в том числе, со сменой владельца. С середины ноября жители и гости города вновь смогут посещать любимый книжный. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

- 12 ноября открываем Дом книги. В рамках первого этапа работ для публики станут доступными первый и второй этажи, а также кафе, - сообщил Пиотровский.

Открытие пройдет ярко и празднично. 12 и 13 ноября, которые выпадают на выходные, пройдет светомузыкальное шоу с 3D-мэппингом. На втором этаже магазина установят светодиодные экраны, где в сторону канала Грибоедова и Невского проспекта будут транслироваться специально разработанные 3D ролики, посвященные истории Дома книги и роли книг в жизни человека.

Также для посетителей подготовлены выступления музыкальных групп, театральных коллективов, встречи с популярными писателями, среди которых Татьяна Устинова и Михаил Лобковский.