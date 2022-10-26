График выплаты пенсий в ноябре 2022 года в Петербурге
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Пенсионный фонд опубликовал точный график выплаты пенсий в ноябре 2022 года в Санкт-Петербурге. В этом месяце в стране есть только один государственный праздник - День народного единства, который отмечается 4 ноября. В этом году событие выпадает на пятницу, которая станет официальным выходным. В связи с этим график выплаты пенсий немного изменится.
В отделениях почты:
3 ноября - за 3, 4 и 5 ноября
7 ноября - за 6 и 7 ноября
8 ноября - за 8 ноября
9 ноября - за 9 ноября
10 ноября - за 10 ноября
11 ноября - за 11 и 12 ноября
14 ноября - за 13 и 14 ноября
15 ноября - за 15 ноября
16 ноября - за 16 ноября
17 ноября - за 17 ноября
18 ноября - за 18 и 19 ноября
21 ноября - за 20 и 21 ноября
В отделениях почты с выходными воскресенье - понедельник:
3 ноября - за 3, 4 и 5 ноября
5 ноября - за 6 и 7 ноября
8 ноября - за 8 ноября
9 ноября - за 9 ноября
10 ноября - за 10 ноября
11 ноября - за 11 и 12 ноября
12 ноября - за 13 и 14 ноября
15 ноября - за 15 ноября
16 ноября - за 16 ноября
17 ноября - за 17 ноября
18 ноября - за 18 и 19 ноября
19 ноября - за 20 и 21 ноября
Получить ранее не полученные пенсии можно по графику вплоть до 22 ноября. Выплаты по дополнительному массиву будут проводиться 16 ноября.
Через кредитные организации:
Кредитные организации - 16 ноября;
Дополнительный массив - 2, 8, 14, 21 и 28 ноября;
Сбербанк:
18 ноября - Московский, Петроградский, Василеостровский, Пушкинский, Колпинский, Кировский районы;
21 ноября - Адмиралтейский, Выборгский, Калининский, Приморский, Курортный, Красногвардейский, Кронштадтский, Петродворцовый районы и город Ломоносов;
22 ноября - Центральный, Фрунзенский, Невский, Красносельский.