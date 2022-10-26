График выплаты пенсий в ноябре 2022 года в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пенсионный фонд опубликовал точный график выплаты пенсий в ноябре 2022 года в Санкт-Петербурге. В этом месяце в стране есть только один государственный праздник - День народного единства, который отмечается 4 ноября. В этом году событие выпадает на пятницу, которая станет официальным выходным. В связи с этим график выплаты пенсий немного изменится.

График выплаты пенсий в ноябре 2022 года в Санкт-Петербурге

В отделениях почты:

3 ноября - за 3, 4 и 5 ноября

7 ноября - за 6 и 7 ноября

8 ноября - за 8 ноября

9 ноября - за 9 ноября

10 ноября - за 10 ноября

11 ноября - за 11 и 12 ноября

14 ноября - за 13 и 14 ноября

15 ноября - за 15 ноября

16 ноября - за 16 ноября

17 ноября - за 17 ноября

18 ноября - за 18 и 19 ноября

21 ноября - за 20 и 21 ноября

В отделениях почты с выходными воскресенье - понедельник:

3 ноября - за 3, 4 и 5 ноября

5 ноября - за 6 и 7 ноября

8 ноября - за 8 ноября

9 ноября - за 9 ноября

10 ноября - за 10 ноября

11 ноября - за 11 и 12 ноября

12 ноября - за 13 и 14 ноября

15 ноября - за 15 ноября

16 ноября - за 16 ноября

17 ноября - за 17 ноября

18 ноября - за 18 и 19 ноября

19 ноября - за 20 и 21 ноября

Получить ранее не полученные пенсии можно по графику вплоть до 22 ноября. Выплаты по дополнительному массиву будут проводиться 16 ноября.

Через кредитные организации:

Кредитные организации - 16 ноября;

Дополнительный массив - 2, 8, 14, 21 и 28 ноября;

Сбербанк:

18 ноября - Московский, Петроградский, Василеостровский, Пушкинский, Колпинский, Кировский районы;

21 ноября - Адмиралтейский, Выборгский, Калининский, Приморский, Курортный, Красногвардейский, Кронштадтский, Петродворцовый районы и город Ломоносов;

22 ноября - Центральный, Фрунзенский, Невский, Красносельский.