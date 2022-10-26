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Общество26 октября 2022 12:41

Электронный сертификат: все, что нужно знать о новом способе приобретения технических средств реабилитации

Как работает сервис для людей с инвалидностью, в чем его преимущества, как им воспользоваться - собрали самые важные моменты
Любовь Холопова
Эксперты Государственного учреждения –Ленинградского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации рассказали о новом сервисе - электронном сертификате для покупки средств реабилитации.

Эксперты Государственного учреждения –Ленинградского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации рассказали о новом сервисе - электронном сертификате для покупки средств реабилитации.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

УПРОЩЕННАЯ ЗАБОТА

Закон о необходимости введения электронного сертификата для покупки средств реабилитации президент Владимир Путин подписал 30 декабря 2020 года. Еще около года ушло на разработку механизмов его реализации, и с сентября 2021года новый сервис стал доступен для людей с инвалидностью. В 2022-м к системе стали подключаться банки, продавцы средств реабилитации, и сервис заработал полноценно.

- Электронный сертификат - это новый платежный инструмент, который позволяет человеку самостоятельно, при этом не затрачивая собственные средства, приобретать средства технической реабилитации, например, кресло-коляску, слуховые аппараты, трости. Купить средства реабилитации можно не только в специализированных магазинах и у поставщиков, зарегистрированных в государственной информационной системе электронных сертификатов, но и на маркетплейсах, пункты выдачи которых есть сегодня буквально в каждом городе области, - объясняет заместитель управляющего Государственного учреждения - Ленинградского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Ирина Моисеева.

Заместитель управляющего Государственного учреждения –Ленинградского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Ирина Моисеева.

Заместитель управляющего Государственного учреждения –Ленинградского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Ирина Моисеева.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

До 2021 года у людей с инвалидностью было только два традиционных способа получить технические средства реабилитации. Первый - через госзакупки, когда поставщик по контракту предоставляет изделие. Законодательство отводит на это до 90 дней. Второй способ - компенсация. Человек приходит в магазин, тратит собственные средства, потом подает заявление в Фонд социального страхования для их возмещения. На это по закону может уйти до 60 дней. Электронный сертификат стал третьим способом получить необходимые средства реабилитации, причем в рекордно короткие сроки - до 5 дней. Он дополняет два действующих способа покупки средств реабилитации. По сути, это реестровая запись на действующей карте «МИР», которая содержит вид и количество технических средств реабилитации, максимальную цену для оплаты.

- Для гражданина электронный сертификат работает как банковская карта и позволяет мгновенно оплатить выбранный товар, если он соответствует рекомендациям медико-социальной экспертизы, - говорит начальник отдела социальных программ Государственного учреждения - Ленинградского регионального отделения ФСС РФ Мария Трубицына.

Механизм следующий: деньги резервируются, но не перечисляются на карту напрямую. При оплате картой изделия, предусмотренного индивидуальной программой реабилитации (абилитации), средства поступят напрямую продавцу.

- Если вам понравилось изделие, по стоимости превышающее номинал сертификата, вы сможете с его помощью оплатить покупку, доплатив из собственных средств только разницу в цене. Причем воспользоваться сертификатом можно в любой точке страны, - добавляет Ирина Моисеева.

К слову, сумма электронного сертификата формируется несколько иначе: за основу берется новый заключенный государственный контракт, по которому хотя бы один раз прошла оплата. Поэтому, как правило, сумма записываемого сертификата выше суммы компенсации.

Использовать электронный сертификат можно в течение года для большинства технических средств реабилитации и до 90 дней для абсорбирующего белья и подгузников.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Новый сервис удобен прежде всего для людей с ограниченными возможностями. Он позволяет получить средства реабилитации быстро, не затрачивая собственные средства, а самое главное - выбрать именно то, что нужно.

- Мы долго ждали, когда этот механизм заработает, и сразу же им воспользовались - купили для ребенка новое кресло-коляску с ручным приводом с дополнительной фиксацией головы и тела, - рассказывает мама особенного ребенка Надежда Руева, ставшая первой в Ленинградской области, кто приобрел средство технической реабилитации для дочери с помощью электронного сертификата. - Конечно, не обошлось без некоторых технических сложностей, но плюсов в итоге оказалось больше - мы выбрали именно ту коляску, которая подходит нашему ребенку.

Средств, записанных на карту «МИР», хватило на приобретение кресла-коляски, и нам не пришлось доплачивать собственные средства. Вся процедура оформления прошла дистанционно, мне не пришлось оставлять ребенка. Оценив удобство использования электронного сертификата, уже приобрели с его помощью две пары ортопедической обуви и регулярно покупаем подгузники.

Сервис электронных сертификатов интересен и поставщикам технических средств реабилитации - они могут зарегистрироваться в государственной информационной системе электронных сертификатов и получать средства за свой товар напрямую. А появление на карте портала «Госуслуги» станет дополнительной рекламой.

Информация о том, как работают электронные сертификаты для людей с инвалидностью, в чем их преимущества, как ими воспользоваться, должна быть доступной для каждого.

Информация о том, как работают электронные сертификаты для людей с инвалидностью, в чем их преимущества, как ими воспользоваться, должна быть доступной для каждого.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КСТАТИ

Что можно купить по электронному сертификату

Сегодня это более 190 наименований товаров, причем список расширяется и дополняется:

- трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни

- абсорбирующее белье, подгузники

- специальные средства при нарушениях функций выделения

- кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с электроприводом и аккумуляторные батареи к ним, малогабаритные

- ортопедическая обувь

- противопролежневые матрацы и подушки

- приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов

- специальная одежда

- специальные устройства для чтения говорящих «книг», для оптической коррекции слабовидения

- медицинские термометры и тонометры с речевым выходом

- телевизоры, телефоны

- сигнализаторы звука световые и вибрационные

- слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления

- кресла-стулья с санитарным оснащением

- брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа.

НА ЗАМЕТКУ

Как воспользоваться сервисом

- Найти в «Каталоге технических средств реабилитации» на сайте ФСС необходимый товар из 6 тысяч наименований, которые там уже находятся.

- Найти поставщиков средств реабилитации в своем городе на карте или онлайн-поставщиков, осуществляющих доставку по адресу.

- Сравнить цены на необходимый товар в таблице «Ценовые предложения».

- Узнать текущую предельную стоимость электронного сертификата на данный товар в регионе.

Ближайшие точки продаж, работающие с электронным сертификатом, можно проверить в мобильном приложении «Социальный навигатор».

Как оформить электронный сертификат

- Дистанционно через портал «Госуслуги». Вход также возможен с помощью мобильного приложения «Социальный навигатор». Необходимые документы: заявление, реквизиты карты «МИР».

- В МФЦ или филиале регионального отделения ФСС. Необходимые документы: заявление,

документ, удостоверяющий личность, реквизиты карты «МИР».

ЦИФРЫ

- Более 8 тысяч человек ежегодно обращается в Ленинградское региональное отделение фонда за обеспечением техническими средствами реабилитации.

- Более 370 миллионов рублей на сегодняшний день потрачено на закупку средств технической реабилитации. Из них на реализацию электронных сертификатов потрачено более 34 миллионов.

- 453 заявки на оформление электронного сертификата ТСР поступило в адрес регионального отделения с момента реализации проекта «Электронный сертификат». Из них 278 заявок уже реализованы, то есть технические средства реабилитации приобретены.

БИЗНЕС-ПРЕСС