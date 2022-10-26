Электронный сертификат: все, что нужно знать о новом способе приобретения технических средств реабилитации

Эксперты Государственного учреждения –Ленинградского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации рассказали о новом сервисе - электронном сертификате для покупки средств реабилитации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

УПРОЩЕННАЯ ЗАБОТА

Закон о необходимости введения электронного сертификата для покупки средств реабилитации президент Владимир Путин подписал 30 декабря 2020 года. Еще около года ушло на разработку механизмов его реализации, и с сентября 2021года новый сервис стал доступен для людей с инвалидностью. В 2022-м к системе стали подключаться банки, продавцы средств реабилитации, и сервис заработал полноценно.

- Электронный сертификат - это новый платежный инструмент, который позволяет человеку самостоятельно, при этом не затрачивая собственные средства, приобретать средства технической реабилитации, например, кресло-коляску, слуховые аппараты, трости. Купить средства реабилитации можно не только в специализированных магазинах и у поставщиков, зарегистрированных в государственной информационной системе электронных сертификатов, но и на маркетплейсах, пункты выдачи которых есть сегодня буквально в каждом городе области, - объясняет заместитель управляющего Государственного учреждения - Ленинградского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Ирина Моисеева.

Заместитель управляющего Государственного учреждения –Ленинградского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Ирина Моисеева. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

До 2021 года у людей с инвалидностью было только два традиционных способа получить технические средства реабилитации. Первый - через госзакупки, когда поставщик по контракту предоставляет изделие. Законодательство отводит на это до 90 дней. Второй способ - компенсация. Человек приходит в магазин, тратит собственные средства, потом подает заявление в Фонд социального страхования для их возмещения. На это по закону может уйти до 60 дней. Электронный сертификат стал третьим способом получить необходимые средства реабилитации, причем в рекордно короткие сроки - до 5 дней. Он дополняет два действующих способа покупки средств реабилитации. По сути, это реестровая запись на действующей карте «МИР», которая содержит вид и количество технических средств реабилитации, максимальную цену для оплаты.

- Для гражданина электронный сертификат работает как банковская карта и позволяет мгновенно оплатить выбранный товар, если он соответствует рекомендациям медико-социальной экспертизы, - говорит начальник отдела социальных программ Государственного учреждения - Ленинградского регионального отделения ФСС РФ Мария Трубицына.

Механизм следующий: деньги резервируются, но не перечисляются на карту напрямую. При оплате картой изделия, предусмотренного индивидуальной программой реабилитации (абилитации), средства поступят напрямую продавцу.

- Если вам понравилось изделие, по стоимости превышающее номинал сертификата, вы сможете с его помощью оплатить покупку, доплатив из собственных средств только разницу в цене. Причем воспользоваться сертификатом можно в любой точке страны, - добавляет Ирина Моисеева.

К слову, сумма электронного сертификата формируется несколько иначе: за основу берется новый заключенный государственный контракт, по которому хотя бы один раз прошла оплата. Поэтому, как правило, сумма записываемого сертификата выше суммы компенсации.

Использовать электронный сертификат можно в течение года для большинства технических средств реабилитации и до 90 дней для абсорбирующего белья и подгузников.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Новый сервис удобен прежде всего для людей с ограниченными возможностями. Он позволяет получить средства реабилитации быстро, не затрачивая собственные средства, а самое главное - выбрать именно то, что нужно.

- Мы долго ждали, когда этот механизм заработает, и сразу же им воспользовались - купили для ребенка новое кресло-коляску с ручным приводом с дополнительной фиксацией головы и тела, - рассказывает мама особенного ребенка Надежда Руева, ставшая первой в Ленинградской области, кто приобрел средство технической реабилитации для дочери с помощью электронного сертификата. - Конечно, не обошлось без некоторых технических сложностей, но плюсов в итоге оказалось больше - мы выбрали именно ту коляску, которая подходит нашему ребенку.

Средств, записанных на карту «МИР», хватило на приобретение кресла-коляски, и нам не пришлось доплачивать собственные средства. Вся процедура оформления прошла дистанционно, мне не пришлось оставлять ребенка. Оценив удобство использования электронного сертификата, уже приобрели с его помощью две пары ортопедической обуви и регулярно покупаем подгузники.

Сервис электронных сертификатов интересен и поставщикам технических средств реабилитации - они могут зарегистрироваться в государственной информационной системе электронных сертификатов и получать средства за свой товар напрямую. А появление на карте портала «Госуслуги» станет дополнительной рекламой.

Информация о том, как работают электронные сертификаты для людей с инвалидностью, в чем их преимущества, как ими воспользоваться, должна быть доступной для каждого. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КСТАТИ

Что можно купить по электронному сертификату

Сегодня это более 190 наименований товаров, причем список расширяется и дополняется:

- трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни

- абсорбирующее белье, подгузники

- специальные средства при нарушениях функций выделения

- кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с электроприводом и аккумуляторные батареи к ним, малогабаритные

- ортопедическая обувь

- противопролежневые матрацы и подушки

- приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов

- специальная одежда

- специальные устройства для чтения говорящих «книг», для оптической коррекции слабовидения

- медицинские термометры и тонометры с речевым выходом

- телевизоры, телефоны

- сигнализаторы звука световые и вибрационные

- слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления

- кресла-стулья с санитарным оснащением

- брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа.

НА ЗАМЕТКУ

Как воспользоваться сервисом

- Найти в «Каталоге технических средств реабилитации» на сайте ФСС необходимый товар из 6 тысяч наименований, которые там уже находятся.

- Найти поставщиков средств реабилитации в своем городе на карте или онлайн-поставщиков, осуществляющих доставку по адресу.

- Сравнить цены на необходимый товар в таблице «Ценовые предложения».

- Узнать текущую предельную стоимость электронного сертификата на данный товар в регионе.

Ближайшие точки продаж, работающие с электронным сертификатом, можно проверить в мобильном приложении «Социальный навигатор».

Как оформить электронный сертификат

- Дистанционно через портал «Госуслуги». Вход также возможен с помощью мобильного приложения «Социальный навигатор». Необходимые документы: заявление, реквизиты карты «МИР».

- В МФЦ или филиале регионального отделения ФСС. Необходимые документы: заявление,

документ, удостоверяющий личность, реквизиты карты «МИР».

ЦИФРЫ

- Более 8 тысяч человек ежегодно обращается в Ленинградское региональное отделение фонда за обеспечением техническими средствами реабилитации.

- Более 370 миллионов рублей на сегодняшний день потрачено на закупку средств технической реабилитации. Из них на реализацию электронных сертификатов потрачено более 34 миллионов.

- 453 заявки на оформление электронного сертификата ТСР поступило в адрес регионального отделения с момента реализации проекта «Электронный сертификат». Из них 278 заявок уже реализованы, то есть технические средства реабилитации приобретены.