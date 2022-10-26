Для Гатчины разрабатывают дизайн-код

После утверждения опробовать новшество на практике планируется на Соборной, 25-го Октября и Чкалова. Фото: Артем КИЛЬКИН

Комитет градостроительной политики Ленобласти разрабатывает дизайн-код – единые требования к внешнему виду вывесок, уличной рекламы, лавочек, урн и других элементов благоустройства. Начать решили с малого: в столице региона Гатчине, где опробуют пилотный проект, к единообразию приведут вывески.

О дизайн-коде Гатчины впервые заговорили в мае.

– В России уже есть успешные примеры внедрения дизайн-кода в регионах. Города стали выглядеть совершенно иначе. Изменилась визуальная среда: она стала более комфортной, благоприятной, интересной для жизни, – объяснил губернатор Александр Дрозденко и поручил разработать ленинградский дизайн-код.

Предложение создать свод правил для вывесок Гатчины попало в семнадцать заявок по улучшению городской среды Ленобласти. Идеи рассмотрел экспертный совет, и дизайн-код заинтересовал их больше всего. Наряду с ним жители предлагали благоустроить Выборг, Мурино и Шлиссельбург, оформить историческую часть Кингисеппа, построить здание для музея «Невский пятачок». Обсуждали даже концепции жилых кварталов в Новоселье, Аннино, Янино-1 и деревне Скотное.

Для начала в порядок приведут рекламные вывески, что сделает город уютнее, а жителей — счастливее. Фото: Правительство Ленобласти

– Стандарт определяет требования к информационным конструкциям, и одно из ключевых – сохранить внешний архитектурный облик сложившейся застройки, – объясняют в правительстве Ленинградской области. – Проект документа уже получил первые отзывы, комментарии и замечания от муниципальных образований. Сейчас он на корректировке. После утверждения опробовать новшество на практике планируется в Гатчине на Соборной улице, улицах 25-го Октября и Чкалова.

Плюс дизайн-кода в том, что это не закостенелый закон с кучей пробелов, а гибкий концепт, разработанный под конкретный регион, учитывающий его особенности и подчеркивающий уникальность. Конечно, если его разработать грамотно. При минимальных вложениях он позволит преобразить Гатчину: улицы станут опрятными и более самобытными, ведь достопримечательности выйдут на первый план, а сами гатчинцы станут радостнее. По словам экспертов, дизайн-код положительно влияет на психику.

СПРАВКА «КП»

Дизайн-код – это свод правил к внешнему виду и размещению вывесок, облику входных групп, рекламных конструкций и киосков, дорожных знаков, урн, лавочек – в целом к оформлению уличного пространства. Задача дизайн-кода – избавить города от визуального шума, нагромождения надписей на зданиях и разнобоя среди уличной мебели. В итоге «закодированные» города будут выглядеть опрятнее и уютнее. Сегодня дизайн-код – один из трех основных инструментов формирования комфортной городской среды наряду с масштабным мастер-планом и детальным объемно-пространственным регламентом.

Дизайн-код – это свод правил к внешнему виду и размещению вывесок, облику входных групп, рекламных конструкций и киосков, дорожных знаков, урн, лавочек. Фото: Валентин ДРУЖИНИН

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Петр-креатор

Первый отечественный дизайн-код создал Петр Великий, утвердив в новой столице и других строящихся городах единый стиль застройки – классицизм. Первый дизайн-код в современном понимании в России появился лишь в 2014-м – его для Москвы создала студия Артемия Лебедева. Документ включил архитектурно-художественную концепцию размещения рекламно-информационных конструкций для 11 улиц исторического центра.

Позже дизайн-коды появились у Ижевска, Челябинска, Воронежа, Нижнего Новгорода, Тобольска, в формате пилотных в Калининграде, Иваново и Сергиевом Посаде. Инициаторами проектов в основном выступали местные власти или крупные компании – градообразующие или креативные. А вот в Петербурге дизайн-код так и не ввели.

Сейчас Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий создание единого оператора цифровой наружной рекламы. Цель новинки – сделать «наружку» корректной и безопасной даже для детей.

ВОПРОС ДНЯ

Как должны выглядеть улицы городов?

Никита ЯВЕЙН, заслуженный архитектор России:

– Сейчас рекламные вывески и информационные наружные конструкции портят внешний вид городов. Этой сфере нужно внимание и приведение к единообразию. Хорошо, если у Ленобласти появится свой дизайн-код. Петербургу он тоже пошел бы на пользу.

Антон ФИНОГЕНОВ, урбанист:

– В каждом городе важно учитывать местные особенности. Есть общие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо в плане обустройства городской среды. Наши города заполнены визуальным мусором и хаотично раскрашенными зданиями. В Ленобласти, как и в любом другом регионе, есть населенные пункты, которые застраивались преимущественно в советское время. Им придумать уникальный стиль сложнее, но это вопрос креатива.

Дмитрий СЕВЕРЮХИН, историк культуры, краевед:

– В каждом районе и каждом городе есть должностное лицо, которое отвечает за эстетику улиц, в том числе наружную рекламу. В ней нельзя допускать самодеятельности. Должна быть цензура – не идеологическая, а эстетическая, чтобы откровенное дилетантство, пошлость и безграмотность не вылезали на рекламные щиты, не оскорбляли горожан видом, текстом и образами.

Татьяна КАШЕНЦЕВА, специалист по рекламе:

– Несколько лет назад в Петербурге появился четкий регламент, как должна выглядеть наружная реклама: световые короба и временные баннерные вывески отменили, стритлайны больше нельзя ставить на мостах, высота букв не должна превышать 20 сантиметров. Для города это хорошо, а для предпринимателей нет – приходится до восьми месяцев работать без наружной рекламы, пока идет согласование вывески. В Ленобласти правила более щадящие. Однако это не однозначный позитив: предприниматели поступают кто во что горазд. Конечно, нужно единообразие.

Диана ВОЛГА, архитектор:

– Дизайн-код регламентирует внешний облик всего, что мы видим на улицах, – от поребриков до остановок. Это все может выглядеть красиво, единообразно и гармонично, а может испортить облик любого города. Например, неоновые вывески сильно ухудшат впечатление от улицы с историческими зданиями. Полностью отказаться от них нельзя, но можно разумно вписать в исторический контекст. Для этого важно провести глубокие исследования и придумать фишки. Например, в Москве это необычная форма указателей и узнаваемые адресные таблички.