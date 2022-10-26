От Финляндского вокзала до Сертолово можно будет доехать за полчаса

Пассажирское движение по участку запустят к 2025 году. Фото: Администрация Ленобласти

В правительстве Ленобласти представили проект долгожданной железнодорожной ветки, которая свяжет Финляндский вокзал с онкологическим центром в Песочном и городом Сертолово. Пять с половиной километров пути и две станции планируют построить за два года. Однако для начала нужно согласовать проектную документацию – на государственную экспертизу ее планируют направить в декабре.

В ЦЕНТР ПЕТЕРБУРГА – НА «ЛАСТОЧКЕ»

Новые станции откроются к 2025 году. Проект предполагает, что пассажиры смогут добираться до Сертолово в три раза быстрее. Сейчас время в пути от Финляндского вокзала составляет в среднем полтора часа, а будет полчаса. Для этого от площади Ленина запустят скоростной поезд «Ласточка».

В Сертолово проживает более 60 тысяч человек. Многие работают и учатся в Петербурге. Новый железнодорожный путь, который пройдет от Сертолово до Левашово, существенно облегчит им жизнь. Кроме того, сейчас в Сертолово создают медицинский кластер. Первый этап строительства – взрослая и детская поликлиники, а также диагностический центр – уже завершен. Проектируют корпуса детской областной клинической больницы, которая сейчас работает в Петербурге в здании 1876 года постройки. От железнодорожной станции до медицинского комплекса можно будет дойти пешком.

Маршрут и остановки участка железной дороги. Фото: Ольга ЖУК

Помимо Сертолово, новая платформа появится около петербургского онкологического центра имени Петрова и будет называться Песочная-2. Сейчас пациенты онкоцентра вынуждены добираться туда полтора часа.

За пути и железнодорожную структуру будет отвечать компания «Российские железные дороги». Власти Ленобласти в свою очередь предусмотрят проектирование и строительство дорог, а также реконструкцию проходящей сквозь Сертолово трассы Парголово – Огоньки, она же Выборгское шоссе.

НЕ ПЛАТФОРМА, А ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС

В дальнейшем на базе железнодорожной платформы в Сертолово создадут транспортно-пересадочный узел (ТПУ). Документацию по планировке территории разработала Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В правительстве 47-го региона проект утвердили.

Сейчас пациенты вынуждены добираться до онкоцентра в Песочном полтора часа. Фото: Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти

– ТПУ будет обслуживать около двух тысяч пассажиров в час. Строительство рассчитано на два года и планируется в два этапа. На первом создадут сеть проездов, парковок, остановок. На втором построят торгово-развлекательный комплекс с автовокзалом, парковкой, перронами для межрегионального транспорта, – рассказал зампред правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

Площадь территории ТПУ составит 10,5 гектара. Узел снизит нагрузку на Выборгское шоссе и в целом увеличит пропускную способность дорог в Сертолово, ведь пассажиропоток перераспределится между общественным транспортом, автомобилями и электричками.

КСТАТИ

Выборгское шоссе расширяется

Работы на Выборгском шоссе уже близки к завершению. Двухкилометровый участок между Сертолово и мостом через ленинградскую Черную речку обновлен по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Рабочие уложили асфальт, осталось нанести разметку и установить ограждения. Ранее на трассе было всего по полосе в каждую сторону, на шоссе постоянно возникали пробки. Теперь трассу расширили – в скором времени в каждую сторону откроют по две полосы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ТПУ в Кудрово достроят к 2030 году

Еще один ТПУ в Ленобласти должен появиться в Кудрово. Предпроектную документацию разработали еще в 2015-м. Ключевым элементом узла станет долгожданная станция метро, но ее планируют открыть только в 2029 году.

Помимо вестибюля подземки, хаб включит автобусный вокзал, коммерческие помещения и перехватывающую парковку. Для этой цели выделят земельный участок 7,85 гектара.

Инвестором проекта выступит компания «Мегалайн». Концепцию узла она представила на Петербургском Международном экономическом форуме в этом году. Тогда же подписали соглашение с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. Согласно ему «Мегалайн» вложит в строительство 60 миллиардов рублей (при этом само метро построят за счет федеральных средств и бюджета Петербурга). Компания уже заявила о том, что завершит все работы в 2029 году.

– Прежде всего надо изъять земельные участки, назначить компенсационные выплаты владельцам гаражей и расчистить территорию, – сообщают в правительстве Ленобласти. – Для этого комитет по транспорту подал бюджетную заявку на включение необходимых средств в бюджет области на 2023 год.

Для подключения ТПУ к улично-дорожной сети построят развязку с Мурманским шоссе. Государственная экспертиза уже одобрила проект. Строить будут в два этапа: сначала продлят Центральную улицу к Мурманскому шоссе, затем реконструируют действующий путепровод у торгового центра «МЕГА». Ранее Ленобласть получила на эти цели из федерального бюджета четыре миллиарда рублей в качестве инфраструктурного кредита.

Первые объекты в рамках ТПУ «Кудрово» должны появиться к 2025 году.

ФАКТ

Сейчас ни в Ленобласти, ни в Петербурге нет ни одного ТПУ. В Москве действует 7 ТПУ, а 26 строится.