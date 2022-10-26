В Петербурге подвели итоги обучения молодых специалистов в школах «гражданской науки». Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

Научное волонтерство меняет Петербург! В Невской Ратуше, были подведены итоги обучения в Школах ключевых исследователей и менеджеров сектора исследований по направлению «гражданская наука». Проект проходил в рамках государственной программы «Экономика знаний в Санкт-Петербурге» и состоялся благодаря помощи Правительства Санкт-Петербурга и Комитета по науке и высшей школе.

Школы проходили на базе Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики. В его стенах участники программы две недели активно обсуждали перспективы научного волонтерства, делились опытом успешных исследований, которые они проводили при помощи гражданских активистов, а также учились решать сложные научные задачи.

Сегодня так называемая «экономика знаний» - один из главных популярных мировых трендов. Петербург находится на пике этой волны! В городе расположено 320 научно-образовательных организаций. При этом более 50 из них принадлежат Российской академии наук. Также в Северной столице находятся 10 государственных научных центров и 152 гражданские образовательные организации высшей школы и среднего профессионального образования. В области науки и образования обучаются почти полмиллиона студентов и аспирантов, работают более 30 тысяч профессоров и преподавателей и примерно 73 тысячи работников, выполняющих научные исследования и разработки. Суммарно это почти 19% трудоспособного населения города! Вот и получается, что наука и научно-образовательная деятельность - один из столпов развития региона, а ученые и помогающие им гражданские волонтеры - важная часть этого процесса.

- Основная задача проекта - привлечь как можно большее число жителей Санкт-Петербурга к такому интереснейшему делу, как исследования в рамках гражданской науки, - рассказал председатель Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов, поздравляя первых счастливых выпускников школ гражданской науки. - Нам очень приятно, что участие в работе школ приняли как ученые с опытом, так и совсем молодые исследователи. Думаю, их синергия позволит нам двигаться и с уверенностью смотреть в будущее. Школа по этому направлению проходит первый год, и она будет развиваться. Идея развития научного волонтерства поддержана губернатором Александром Бегловым ввиду ее большой значимости для города. У нас очень много материалов, которые физически не обработать, и, если наши научные институты и архивный комитет откроют свои двери гражданским волонтерам, которыми будут руководить ученые, от этого выиграем мы все.

Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

В качестве напутствия выпускникам школ начальник отдела использования документов, проектной и организационной работы Архивного комитета Санкт-Петербурга Елена Федорова рассказала, как студенты университетов Петербурга помогают сохранять и восстанавливать документы, работая научными волонтерами.

В этом году школы «гражданской науки» организовал Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, который уже много лет работает под научно-методическим руководством Отделения общественных наук РАН. В программе приняли участие более сорока научных работников из 14 вузов и научных организаций Петербурга. Ученикам школ читали лекции ученые-исследователи и педагоги с мировым именем. Среди них: доктор экономических наук, профессор Наталья Василенко, доктор социологических наук, кандидат экономических наук, профессор Надежда Покровская, доцент кафедры менеджмента и государственного муниципального управления СПбУТУиЭ, сертифицированный эксперт в оценке обучения и развития Ксения Кузьмина, директор Института экономики, менеджмента и информационных технологий Санкт – Петербургского университета технологий управления и экономики Евгений Щипанов, создатели волонтерского научного проекта «Люди науки» Яна Плехович, Софья Дружинина, редактор просветительского проекта ЮНЕСКО «Двор» и Telegram-канала «Не проблема» Владислав Цой.

- Проект «Школы Гражданской науки» под эгидой Комитета по науке и высшей школе в этом году наш университет провел впервые, - объяснил ректор СПбУТУиЭ Олег Смешко, подводя итоги совместной двухнедельной работы. - Тематика научного волонтерства крайне актуальна. Для нас это еще один импульс, который способствует активизации научной деятельности университета, в первую очередь, вовлечению в нее студентов. Некий стартап в науке каждого отдельного студента. Мы бы хотели выявить на ранней стадии идеи и проекты, которые могли бы получить развитие и дать практический результат. Школа ключевых исследователей и менеджеров сектора исследований по направлению «гражданская наука» проводилась в рамках государственной программы Санкт-Петербурга «Экономика знаний в Санкт-Петербурге». Думаю, продолжение точно будет.

Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

Выпускники школ были искренне благодарны организаторам и спикерам. Они смогли полностью погрузиться в тему, а также получить новую информацию и связи, которые пригодятся им в их будущих проектах.

- Уверена, что проекты, которые мы сделали, вызовут интерес у научных волонтеров, - отметила доцент кафедры управления и экономики Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России Анна Григорьян.

Еще одним важным фактором успеха проекта стало большое количество специалистов и наставников самых разных областей и направлений.

- С нами работали и практики-исследователи, и ученые-теоретики, и те, кто занимается конкретной прикладной работой, - поделился младший научный сотрудник Института проблем региональной экономики ИПРЭ РАН Роберт Гресь. - Было интересно посмотреть на разные фреймы, на то, как люди смотрят на одну и ту же проблему по-разному. Хотелось увидеть идеи других участников, узнать что-то для себя или помочь другим исследователям в их проектах. Считаю результатом именно этот коммунилятивный эффект, взаимодействия людей с разными знаниями и опытом.

В наше время экономика знаний – это выстраивание научной и проектной экосистемы университета, диалога между фундаментальной и прикладной наукой, бизнесом и обществом. Именно тут на помощь приходит проект «Гражданская наука», цель которого – обучить студентов и молодых ученых-исследователей основным проектным навыкам организаторов науки.