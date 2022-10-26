Афиша мероприятий Ленобласти с 26 октября по 15 ноября 2022 года: Органисты в Сосновом Бору и бегуны в Гатчине

Испытать себя можно будет на дистанциях 2, 10 и 21,1 километра. Фото: Гатчинский полумарафон/Mikka Hallakas

СПОРТ

ПОЛУМАРАФОН

Традиционный Международный полумарафон пройдет в Гатчине в 13-й раз. Он считается идеальным для личных рекордов участников, так как признан одним из самых быстрых: плоская шоссейная трасса, пейсмейкеры (бегуны, задающие темп на дистанциях), прохладная погода, высокая конкуренция.

В этом году в полумарафоне смогут поучаствовать до 3500 человек. Длина дистанций – 2, 10 и 21,1 километра. Для участия необходимо зарегистрироваться и оплатить стартовый взнос, в счет которого входят раздевалки и камеры хранения, размеченная дистанция и стартовый номер, чип электронного хронометража и пункты питания, медаль и электронный диплом.

Когда: 13 ноября.

Где: Гатчина, перекресток Соборной и Красной улиц.

Начало: 10:30.

Цена билетов: стартовый взнос от 700 рублей (есть льготы).

КОНЦЕРТЫ

ВСЕЛЕННАЯ БАХА

Иоганн Себастьян Бах – великий полифонист XVII – XVIII веков, музыка которого была забыта почти на столетие. Раскрыть сочинения капельмейстера всему миру помог автор знаменитого «Свадебного марша» Феликс Мендельсон. Музыка Баха остается актуальной и сегодня.

В чем гениальность композитора? И как его удивительная судьба переплетается с сюжетами сочинений? Об этом поведают на концерте музыкально-просветительского цикла «Вселенная Баха».

На сцене выступят петербургский скрипач Владимир Шуляковский и музыковед, доцент СПбГУ Владимир Орлов, а за органом будет Юлия Глазкова – лауреат премии за лучшее исполнение Баха на Международном конкурсе органистов в Монреале, доцент консерватории Римского-Корсакова.

Когда: 30 октября.

Где: Сосновый Бор, дворец культуры «Строитель», Солнечная улица, 19.

Начало: 18:00.

Цена билетов: от 500 рублей.

СПЕКТАКЛИ

«НОЖНИЦЫ»

Иронический детектив американского драматурга Пола Портнера получил большую мировую известность и стал одной из самых востребованных театральных пьес. Постановка покорила подмостки Америки и Европы (в одном только Бостоне спектакль дают ежедневно более 35 лет!), а теперь шагает по России.

Место действия – парикмахерская, где происходит убийство. По законам жанра основой действия становится выяснение имени убийцы. Однако сценой действие не ограничивается: в поисках преступника помогут зрители. Именно от них во многом зависит ход и финал сюжета. Совета у них попросит даже капитан полиции, ведущий расследование. Реплики из зала приветствуются!

Когда: 28 октября.

Где: Выборг, театр драмы и кукол «Святая крепость», Спортивная улица, 4.

Начало: 19:00.

Цена билетов: от 1000 рублей.

«БАРМАЛЕЙ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ…»

Детский драмтеатр «У Нарвских ворот» удивит детвору из Волосово триллером про Бармалея. Режиссер Виктор Чепрасов называет спектакль «фантазией по мотивам сказки Корнея Чуковского, невероятной, но правдоподобной историей в одном действии для ребят от четырех лет». Его герои – веселые и находчивые девчонки и мальчишки, попадающие в невероятный мир «страшного и ужасного» африканского пирата.

Триллер-фантазию по мотивам сказки Чуковского поставил режиссер Виктор Чепрасов. Фото: Театр «У Нарвских ворот»

Сюжет тоже необычен: привычных персонажей-зверей в постановке нет, а Айболит появляется в самом конце. В спектакле яркие костюмы, много шуток и реприз, музыки и танцевальных номеров, смешных цитат из сказок, эстрадных шлягеров и даже отрывков из опер. Среди артистов Антон Хатеев, Светлана Миронова, Марина Петромаева, Роман Сидоренко, Максим Шабалин.

Когда: 30 октября.

Где: Волосово, городской досуговый центр «Родник», проспект Вингиссара, 57.

Начало: 12:00.

Цена билетов: от 500 рублей.

«ПИСЬМА С ФРОНТА. СВИДЕТЕЛЬСТВА О ЛЮБВИ»

Выставка, посвященная началу героической обороны Ленинграда и первым боям на Лужском рубеже, открыта в Лужском краеведческом музее. Главные экспонаты – письма с фронта, рукописные и напечатанные на машинке.

Пожелтевшие от времени треугольники и конверты — больше, чем весточки с линии огня. Фото: Лужский историко-краеведческий музей

– Пожелтевшие от времени треугольники и конверты – больше, чем просто весточки с линии фронта: это письменные свидетельства любви, жертвенности, заботы и тревоги о самых близких. Любовь здесь читается между строк, проявляется в искренних и трепетных словах, которые так хочется выразить на бумаге, понимая, что они могут быть последними, – рассказывают хранители музея.

Большую часть предметов, среди которых открытки, фотографии, деньги и личные вещи солдат и офицеров, выставляют впервые.

Когда: по 30 ноября.

Где: Луга, Лужский краеведческий музей, улица Красной Артиллерии, 11А.

Режим работы: с 10:00 до 18:00, понедельник выходной.

Цена билетов: от 30 рублей.

«ВДОХНОВЕНИЕ»

Персональную выставку работ Ирины Цивинской открыли в Тихвине. Это малая родина петербургской художницы. Ирина работает в техниках графического дизайна, живописи, иконописи и фотографии. Проводит увлекательные мастер-классы по рисунку и созданию украшений из природных материалов, расписывает стены и потолки.

На выставке «Вдохновение» представлены живописные полотна, созданные Ириной за последние два года. Несмотря на сложные времена, работы Цивинской легки и воздушны, потому что она настоящий оптимист, всегда выделяющий светлые стороны жизни.

Когда: по 31 октября.

Где: Тихвин, библиотека – социокультурный центр «Тэффи», микрорайон 4, 39.

Режим работы: вторник – пятница с 11:00 до 19:00, суббота с 11:00 до 17:00, воскресенье, понедельник выходной.

Вход бесплатный.

А ЧТО ЕЩЕ?

ДЕНЬ ПАМЯТИ

Во время Великой Отечественной фашистские оккупанты сжигали деревни на территории современной Ленобласти вместе с жителями… В память о погибших ежегодно 29 октября проходят траурные акции. Так, в деревне Глумицы акция пройдет у мемориала «Большое Заречье» и продолжится на площади у часовни Во Имя Иконы Божией Матери.

Когда: 29 октября.

Где: Волосовский район, деревня Глумицы.

Начало: 14:00.

Вход бесплатный.

МАСТЕР-КЛАСС «ВУЛКАН»

Любопытный мастер-класс подготовили в Борском культурно-спортивном комплексе: всех желающих научат делать душистые бомбочки для ванны. Пахучие кругляши можно будет изготовить под присмотром опытных мастеров, причем участников вооружат нежными натуральными ингредиентами, которые точно пойдут коже на пользу. Состав помогут подобрать так, чтобы расслабиться после трудового дня или подготовить ко сну непоседливого ребенка.

Когда: 27 октября.

Где: Тихвинский район, деревня Бор, Борский культурно-спортивный комплекс.

Начало: 16:30.

Вход бесплатный.