«На той стороне ее уже ждали»: Почему Ксения Собчак бежала в Литву пешком

Ксения Собчак уехала из России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Телеведущая Ксения Собчак до сих пор не прокомментировала свой спешный отъезд из России. Дочь экс-мэра Петербурга уехала из Москвы через Беларусь в Литву, и сделала это крайне экстравагантно. Собчак пересекла границу пешком в окружении неизвестного мужчины. На снятых кадрах видно, как телеведущая с озадаченным видом подходит к погранпосту Видзы.

После увиденного у некоторых россиян сразу возникли вопросы. Например, почему Ксения шла пешком, почему покидала Беларусь через Видзы? И как она дальше добралась до города, если была без машины? «КП-Петербург» нашла людей, которые также переходили границу через этот погранпункт в те же дни.

«СИЛЬНО ТОРОПИЛАСЬ ПОКИНУТЬ СТРАНУ»

- Я ехала на машине в 9 утра 25 октября, было очень много фур, - рассказала «КП-Петербург» Наталья. - Мы простояли час, потом супруг пошел к водителю фуры, который был первым у шлагбаума, и попросил, чтобы тот нас пропустил.

В тот день была большая очередь из автомобилей Фото: СОЦСЕТИ

Судя по всему, Ксению подвезли к погранпункту на машине к началу автомобильной очереди, после чего она вышла из нее и пошла своим ходом.

- Там далековато идти, - признается Наталья. – Если вы пешком, то на другой стороне вас должен кто-то ждать. В крайнем случае можно, конечно, попросить кого-то, кто едет в ту сторону, чтобы вас подкинули до города. Там, если честно, такое захолустье, что пешком будет тяжело.

Судя по всему, Ксения Собчак сильно торопилась покинуть границы Беларуси. Как предполагают, ее заранее предупредили об обысках в ее офисе в Москве и задержании коллег. Поэтому стоять в автомобильной очереди несколько часов ей было рискованно. А в тот день, судя по опубликованному в сети видео, она была достаточно большой.

Мужчина, судя по всему, помог донести сумку Ксении Фото: СОЦСЕТИ

- Там между границами нейтральная территория маленькая - за пару минут пройти можно, - делится еще один водитель Алекс.

«САМЫЙ БЫСТРЫЙ ПОГРАНПУНКТ»

Пункт Видзы Ксения Собчак выбрала неслучайно. По словам тех, кто постоянно ездит из Беларуси в Литву, это самый быстрый погранпункт. Что касается неизвестного мужчины, который сопровождал Ксению Собчак, скорее всего, он был нанят ею заранее.

- Вещи донести именно на границе вам вряд ли кто-то поможет. Там нет таких услуг, - заверили «КП» местные водители. – Лучше заранее искать людей в Полоцке в Беларуси. Тех, кто едет с литовскими номерами. Это так называемые «бензинщики», они приезжают к нам заправляться топливом. Едут всегда пустые. И вас с сумками они без проблем возьмут. Но в таком случае вы будете пересекать границу на машине.

Ксения очень торопилась в Литву Фото: СОЦСЕТИ

В Литву, как уже заявили местные власти, Ксения Собчак въехала по израильскому паспорту. Скрин документа бывшей ведущей реалити-шоу «Дом-2» уже опубликовала у себя в соцсетях журналист Тина Канделаки. Если верить этому, паспорт Ксении выдали 20 сентября 2022 года. К слову, именно в тот день, как писали разные источники, Ксению, ее мужа Константина Богомолова с бывшей женой, актрисой Дарьей Мороз видели у посольства Израиля. Стоит ли ждать и их отъезда из страны, пока неизвестно.

Такой документ опубликовала Канделаки Фото: СОЦСЕТИ

ОФИЦИАЛЬНО

- Пройти границу пешком, а не на машине может каждый, кто имеет право на пересечение границы между Беларусью и Литвой, - добавили «КП» в Полоцком пограничном отряде, который работает в пункте Видзы.

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