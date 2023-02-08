Кинологи, психологи, высотники: команда петербургских спасателей-добровольцев вылетела в Турцию, где произошло страшное землетрясение

Петербургские спасатели-волонтеры вылетели на помощь в Турцию. Фото: REUTERS

30 членов петербургского добровольческого Поисково-спасательного отряда (ПСО) «Экстремум» отправились в Турцию для помощи в ликвидации последствий страшного землетрясения. Жертвами природной катастрофы стали уже почти шесть тысяч человек. Большая часть погибла из-за обрушения зданий. Сейчас основные силы спасателей со всего мира сосредоточены на разборе завалов, под которым могут оставаться тысячи похороненных заживо жителей Турции.

- Команда ПСО «Экстремум» в составе 30 человек отправляется в Турцию на проведение аварийно-спасательных работ, - сообщается на станице отряда ВКонтакте.

Спасатели, которые являются добровольцами и не получают зарплаты, а также государственного финансирования, просят петербуржцев о помощи. В Турции им придется закупать топливо для техники, а также приобрести часть оборудования, которое нельзя провезти с собой на обычном рейсе.

- В связи с этим нам необходима финансовая поддержка, - отмечают волонтеры.

Узнать реквизиты для перевода можно на странице отряда ВКонтакте.

Команда спасателей в составе кинологов с собаками, психологов, поисковиков и специалистов-высотников вылетела в Турцию ночным рейсом 8 февраля.

Напомним, что в Турции также работают спасатели МЧС России. Поисковые работы идут и в соседней Сирии, которая также серьезно пострадала от землетрясения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Пусть тепло моего сердца согреет людей, оказавшихся в том аду»: Жители Турции отдают последнее пострадавшим от страшных землетрясений

Собкор «Комсомолки» в Турции побывала на переполненных пунктах сдачи крови в Анкаре (подробности)