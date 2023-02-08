Скульптура аистов с младенцем появится в Петербурге. Фото: пресс-служба «РСТИ».

Пускай будет больше достопримечательностей в городе! В новом жилом комплексе «БелАрт» на Полюстровском проспекте поселятся аисты. Точнее, скульптура. Композиция, высотой до 3 метров, состоящая из двух аистов и младенца, будет сделана из износостойкого металлического сплава. Планируется, что она украсит пешеходный променад в центре квартала. Ее установка запланирована после ввода в эксплуатацию домов.

- Скульптура имеет сразу несколько смыслов. Во-первых, аисты — благородные птицы, символ Белоруссии и часто встречаются в произведениях искусства этой страны. Во-вторых, аисты ассоциируются со счастливой семьей и детьми, и мы прилагаем все усилия, чтобы жилой комплекс «БелАрт» на Полюстровском проспекте стал комфортным местом для жизни, любимым домом для многих семей, — комментирует Федор Туркин, председатель совета директоров холдинга «РСТИ» (Росстройинвест) .

ЖК «БелАрт». Фото: пресс-служба «РСТИ».

Автор скульптуры Владислав Маначинский известен яркими работами. Он является одним из авторов монумента «Свеча памяти» в Иерусалиме и памятника адмиралу Федору Ушакову (скульптуру планируется установить на площади Труда в Санкт-Петербурге).

СПРАВКА

«БелАрт» — жилой комплекс комфорт-класса, который строит холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) в Калининском районе Санкт-Петербурга, находится в шаговой доступности от станции метро «Лесная». В состав проекта входят пять домов переменной этажности (от 12 до 23 этажей). В стилобате предусмотрены подземные паркинги, на первых этажах разместятся коммерческие помещения. В закрытых благоустроенных дворах будут обустроены детские площадки, зоны для прогулок и отдыха. «БелАрт» является частью международного проекта по созданию симметричных кварталов в Санкт-Петербурге и Минске. Название жилого комплекса вдохновлено художественной галереей в Минске. Сдача в эксплуатацию последней очереди запланирована на конец 2025 года.