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Общество8 февраля 2023 12:43

Главный архитектор Москвы представил проект преображения петербургской церкви Анненкирхе

Ремонтные работы планируется начать в следующем году
Анастасия НУРАДИЛОВА
Лестницы снова станут белыми и полированными. Фото: Скриншот визуализации холла

Лестницы снова станут белыми и полированными. Фото: Скриншот визуализации холла

Презентация проекта преображения церкви Анненкирхе прошла в Петербурге 7 февраля. Проектную документацию подготовил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Свои труды он представил публике на собственной выставке «Из огня».

- Сергей хотел сохранить уникальность лютеранской церкви и память об истории знания. Не зря выбрано именно слово «преображение», а не реконструкция или реставрация. Там ничего не будут восстанавливать и кардинально менять, - говорится в сообщении пресс-службы Анненкирхе.

Так будет выглядеть холл церкви. Фото: Скриншот

Так будет выглядеть холл церкви. Фото: Скриншот

Во время работ по преображению здания, будет сохранена индивидуальность церкви. Преображение коснется только тех аспектов, которые не несут эстетической, исторической и инженерной ценности здания.

- Все будет выполнено с любовью и уважением к зданию и его истории!, - подчеркнули в церкви.

Таким станет зал Анненкирхе. Фото: Скриншот визуализации зала

Таким станет зал Анненкирхе. Фото: Скриншот визуализации зала

В лютеранской церкви Святой Анны будут изменены нынешняя обшивка потолка и подпорки несущих конструкций. Кроме этого, планируется восстановить лестницу: ей вернут белый цвет и полированный вид.

Работы по преображению здания могут начаться весной 2024 года. Предполагается, что они будут завершены через один или два года.

Проект создал архитектор Сергей Кузнецов. Фото: Скриншот визуализации

Проект создал архитектор Сергей Кузнецов. Фото: Скриншот визуализации

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ