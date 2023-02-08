Главный архитектор Москвы представил проект преображения петербургской церкви Анненкирхе

Лестницы снова станут белыми и полированными. Фото: Скриншот визуализации холла

Презентация проекта преображения церкви Анненкирхе прошла в Петербурге 7 февраля. Проектную документацию подготовил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Свои труды он представил публике на собственной выставке «Из огня».

- Сергей хотел сохранить уникальность лютеранской церкви и память об истории знания. Не зря выбрано именно слово «преображение», а не реконструкция или реставрация. Там ничего не будут восстанавливать и кардинально менять, - говорится в сообщении пресс-службы Анненкирхе.

Так будет выглядеть холл церкви. Фото: Скриншот

Во время работ по преображению здания, будет сохранена индивидуальность церкви. Преображение коснется только тех аспектов, которые не несут эстетической, исторической и инженерной ценности здания.

- Все будет выполнено с любовью и уважением к зданию и его истории!, - подчеркнули в церкви.

Таким станет зал Анненкирхе. Фото: Скриншот визуализации зала

В лютеранской церкви Святой Анны будут изменены нынешняя обшивка потолка и подпорки несущих конструкций. Кроме этого, планируется восстановить лестницу: ей вернут белый цвет и полированный вид.

Работы по преображению здания могут начаться весной 2024 года. Предполагается, что они будут завершены через один или два года.