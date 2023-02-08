8 февраля мы отмечаем День Российской науки. Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

В Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики (СПбУТУиЭ) праздник отметили целой серией мероприятий. Всю вторую неделю февраля в вузе проходят научные семинары, мастер-классы, круглые столы и лекции, Фестиваль научного кино.

Центральным событием Недели стала научная сессия «Драйверы научного развития в эпоху перемен».

«Университет и наука – понятия неразделимые. Мы не просто достигли определенных результатов, но и дальше будем уделять самое пристальное внимание развитию научных направлений в вузе, развитию студенческой науки, научной работе аспирантов и преподавателей», - отметил ректор СПбУТУиЭ Олег Смешко, поздравляя участников сессии с предстоящим праздником – Днем российской науки.

Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

На научной сессии обсуждались актуальные вопросы: может ли наука быть драйвером экономического роста; какова современная повестка в области устойчивого развития; какие условия должно создавать государство для того, чтобы бизнес думал не только о себе, но и о развитии экономики в целом; в какую сторону идет развитие права; почему так важна наука социология; гуманитарные и социальные науки и искусственный интеллект как научный симбиоз; наука в современном университете: от фундаментальности до бизнеса; как раскрыть свой научный потенциал.

Перед студентами, аспирантами и преподавателями выступили ведущий научный сотрудник Института аграрной экономики и развития сельских территорий Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН Владимир Суровцев, профессор РГПУ им. А. И. Герцена, доктор социологических наук Николай Захаров, профессор кафедры уголовного права Санкт-Петербургского университета МВД России Антон Антонов.

Говоря о роли науки в современном мире и призывая молодежь активнее заниматься ею, Николай Захаров привел слова основоположника социологии Огюста Конта о том, что «прежде чем что-то внедрять, это надо изучить». Именно эта мысль была сквозной практически во всех докладах, с которыми выступили директора институтов СПбУТУиЭ Елена Воскресенская, Наталья Ионова, Оксана Уткина и Евгений Щипанов. Они последовательно познакомили студентов с новыми вызовами в области авторского права, сфере изучения искусственного интеллекта, и рассказали о выстраивании эффективных коммуникаций университетов и индустриальных партнеров в процессе коммерциализации результатов фундаментальных и прикладных научных исследований. Евгений Щипанов отметил, что современные университеты с учетом эволюции концепций их развития являются драйверами развития разных сфер и уровней – государства, регионов, городов: «На долю университетов и научно-исследовательских организаций приходится более 60% всех научных исследований. И с учетом «третьей миссии» университетов их роль в наращивании научного и инновационного потенциалов регионов увеличивается и смещается в плоскости обеспечения непрерывного трансфера знаний и технологий и гражданской социализации».

Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

Роль науки в современном обществе неоспорима, она влияет на все сферы деятельности людей. Если когда-то наука была призвана в основном объяснять существующие явления, то сегодня научные знания прежде всего направлены на улучшение жизни людей и развитие технологического прогресса.

Тем не менее, всегда следует помнить о том, как важен для молодых ученых опыт предыдущих поколений, о великих открытиях русских и российских исследователей. О работе Российского географического общества, тесно связанного с наукой со дня своего основания и до сегодняшнего времени, рассказал директор Департамента Исполнительной дирекции Штаб-квартиры РГО в Санкт-Петербурге Константин Мицкус. С прошлого года Штаб-квартиру РГО и СПбУТУиЭ связывает тесное сотрудничество, и выступление в вузе ее представителей – далеко не первое.

В рамках научной сессии также были вручены дипломы победителям университетского конкурса «Ученый года – 2022», целью которого является выявление личных достижений в научной сфере, дипломы и награды студентам – победителям городских и университетских научных конкурсов, получателям научных грантов, а также аттестаты о присвоении ученых званий профессора и доцентов преподавателям университета.