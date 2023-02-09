Когда в Петербург нагрянет новая волна коронавируса и ждать ли новых ограничений

Главный виновник заболеваемости - сезон. Люди болели в холодные осень и зиму даже миллионы лет назад. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирусная лесенка статистики в Петербурге снова пошла на подъем. Небольшой, но достаточный для того, чтобы превентивно задуматься: а не грозит ли нам очередная разрушительная волна заражений? Отягощает этот вопрос еще и заявление главного санитарного ведомства страны, Роспотребнадзора.

- В России на протяжении четырех недель регистрируется подъем заболеваемости COVID-19. На пятой неделе 2023 года в стране выявлено более 60 тысяч случаев заболевания, что на 33% больше, чем на четвертой неделе, - отчитываются в Роспотребнадзоре и подмечают, что 41% всех случаев заражения приходится на Москву с областью и Петербург.

Северная столица уже по традиции делит лидерское место по количеству заболевших и умерших людей с Москвой. Если в Москве за последние сутки скончались от вируса 12 горожан и заболели 3116, то в Петербурге – 10 и 1034 соответственно. Для сравнения, в Московской области вообще нет новых смертей, а заразились всего 264 человека.

По словам ведомства, по стране хозяйничает вернувшийся подвариант штамма «омикрон» BA.2, который запомнился нам как «стелс-омикрон». Свой небольшой вклад делает и «кентавр». Spb.kp.ru обратилась к экспертам с попыткой узнать ковидные прогнозы на ближайшее будущее.

ТРАДИЦИЯ МИЛЛИОНА ЛЕТ

Ничего удивительного в подъеме заболеваемости сейчас нет, говорит кандидат медицинских наук, директор Петербургского медицинского форума Сергей Ануфриев. Сопливить и температурить осенью и зимой люди привыкли еще миллионы лет назад. Так эта древняя традиция и тянется.

- Это связано с циркуляцией вирусов на земном шаре, они живут по своим правилам – все-таки существуют на миллиард лет дольше человечества, - подчеркивает специалист. - В наши широты вирусы в более массовом количестве приходят именно в осенне-зимний период из Южной Азии. Так устроена природа. Новые вирусы и штаммы появляются ежедневно, но если говорить о действительно незнакомых и опасных для нашего организма, то такие возникают раз в 7-12 лет. Мы все время будем сталкиваться с ними, только некоторые будут более вредоносные для нас, некоторые – менее.

Ковид настолько стал привычен иммунитету, что потихоньку перешел в разряд повседневных болячек вроде ОРВИ и гриппа. Новых ударов, уверен Сергей Ануфриев, коронавирус нам не готовит.

- Он протекает теперь легче у большинства, поскольку все болели или болеют, даже не замечая этого, а значит имеют иммунную прослойку. Только у 5% людей ковид протекает тяжело и требует госпитализации. Причина только в особенностях организма, - говорит Ануфриев.

Тяжелой повальной волны эксперты не ждут. Болеть будем легко и почти незаметно, ведь ковид уже влился в ряды обычных вирусов гриппа и ОРВИ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Роспотребнадзоре подмечают, что «гастролирующие» по стране штаммы коронавируса заразны, но действительно легко протекают. К тому же, легко путаются с ОРВИ и гриппом из-за похожего букета симптомов, поэтому вскрывают свою сущность только на приеме у врача и лабораторных исследований.

- Симптомы остаются прежними: высокая температура, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, боли в мышцах. В некоторых случаях фиксируются расстройства желудочно-кишечного тракта, - напомнили в Роспотребнадзоре.

ВИНОВАТЫ ОФИСЫ И АВТОБУСЫ

Кстати, нынешняя теплая зима не вставила даже копеечки в показатели заболеваемости ковидом. Сергей Ануфриев заметил, что виновников повальных заражений нужно искать в других местах. Это и сухой воздух дома или в офисе, от которого становятся уязвимее к вирусам слизистые. И толкучки в переполненном транспорте. Тем не менее, устрожать коронавирусные ограничения в Петербурге ни к чему, уверен специалист.

- Доковидный опыт показал, что ограничения целесообразнее в школах и детсадах, где десятки детей проводят 5-7 часов в душном помещении. Вот там имеют место огромные подъемы заболеваемости. Нужен мониторинг заболеваемости детей в учреждениях, адекватная работа транспорта, чтобы люди не ездили в переполненном. Актуальны меры личной гигиены, проветривание помещений, предосторожность – остаться дома, когда заболел, - замечает Сергей Ануфриев.

МАСКИ К БОЮ?

Несмотря на то, что Роспотребнадзор по привычке рекомендует надевать медицинскую маску в людном помещении, специалисты выражают скепсис. Ануфриев упомянул свежее исследование 12 оксфордских ученых-медиков, которые оценивали пользу масок в период высокой респираторной заболеваемости. Если ужать результат работы до пары строк, он будет звучать так:

- «Мы не уверены, помогает ли ношение масок или респираторов замедлить распространение респираторных вирусов на основании проведенных нами исследований. Программы гигиены рук могут помочь замедлить распространение респираторных вирусов» - заявляют авторы.

Словом, лучше чаще мыть руки и не трогать ими лицо, пока грязные.

Хоть Роспотребнадзор и советует не пренебрегать масками, специалисты относятся к ним скептически. Лучше чаще мыть руки. Фото: Артем КИЛЬКИН

ПОДСТАВЛЯЙ ПЛЕЧО ПРИВИВКЕ?

Кроме мыла и антисептиков в защитных аксессуарах остается вакцина. Или не остается? Здесь специалисты немного расходятся во мнениях.

Андрей Бережной, директор Городского центра медицинской профилактики, посоветовал не забывать о прививках.

- Производители заявляют, что их вакцины эффективны в том числе и против мутированных вирусов. Но наш иммунитет постепенно ослабевает, поэтому ревакцинация необходима, - разъяснил Бережной.

Коллективный иммунитет у Петербурга все еще есть, уверен эксперт, хоть и придать ему процентную форму сейчас затруднительно.

- Пандемия длится долго, некоторые люди переболели уже по три раза. Так что можно сказать, что коллективный иммунитет есть и он защищает, по крайней мере, ту прослойку людей, которая имеет противопоказания к прививке или находится в группе риска, - заметил специалист.

ВИРУСНЫЙ ПРОГНОЗ

В будущее специалисты заглянули почти синхронно. Андрей Бережной предположил, что серьезная волна заболеваний Петербургу не грозит даже с учетом «коктейля» из новых мутаций вируса. Вердикт: болеть будем, но легко и почти незаметно.

Сергей Ануфриев дал Петербургу два месяца, в течение которых заболеваемость спадет. Таков режим у всех респираторных вирусных инфекций: 60-70 дней от момента всплеска заболеваемости до завершения этого эпидпорога. К середине марта, уверен эксперт, ежедневные показатели перестанут пугать.

Прививаться населению все еще рекомендуют, хоть и эффективность препарата против новых штаммов четко не ясна. Фото: Артем КИЛЬКИН

КОНКРЕТНО

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге (по данным Стопкоронавирус.рф):

1 февраля – 813

2 февраля – 822

3 февраля – 907

4 февраля – 915

5 февраля – 910

6 февраля – 1007

7 февраля – 1013

8 февраля – 1034

Рост начали фиксировать приблизительно с 9-10 января. 10 января в Петербурге насчитывалось 304 зараженных.

Умерших за этот период – от 9 до 11 человек в сутки