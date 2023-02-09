Спрятал камеру под маской: экс-работника СПбГУ осудили за съемки видео в женском туалете

Житель Петербурга получил штраф за камеру в женском туалете. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суд вынес приговор бывшему сотруднику Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), который установил скрытую камеру в женском туалете вуза, спрятав ее под медицинской маской.

- Обвиняемый признан виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни .Фигурант установил микрокамеру в туалете СПбГУ, замаскировав ее медицинской маской. Позже, камеру нашла одна из сотрудниц, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сам мужчина вину признал изначально и согласился сотрудничать со следствием, поэтому дело слушалось в особом порядке, когда подсудимому не могут дать более двух третей от возможного наказания.

А поскольку дело касалось интимной стороны частной жизни, то оно было закрыто от прессы и сторонних слушателей, которые могут прийти в суд.

В итоге приговор оказался довольно мягким. Максимальное наказание по статье предусматривало лишение свободы на срок до двух лет, но судья мирового суда назначил мужчине штраф в 30 000 рублей.

Кроме того, трем потерпевшим женщинам он в сумме выплатит 40 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

В пресс-службе судов также отмечают, что работа по делу шла практически молниеносно, срок предварительного расследования составил всего 29 суток.

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