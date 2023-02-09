Работала даже в блокаду: в Петербурге начали банкротство «Книжной лавки писателей»

Суд запустил процедуру банкротства "Книжной лавки писателей". Фото: vk.com/lavkapisateleyspb

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти начал процедуру банкротства автономной некоммерческой организации «Книжная лавка писателей», которая владеет одноименным и легендарным книжным магазином на Невском проспекте, работавшим даже в блокаду.

- Признать заявление общества с ограниченной ответственностью «СКИД» о признании автономной некоммерческой организации по предоставлению услуг в области культуры и просвещения «Книжная лавка писателей» несостоятельным (банкротом) обоснованным, - говорится в протоколе суда от 6 февраля 2023 года.

Суд ввел внешнее управление в АНО "Книжная лавка писателей". Фото: kad.arbitr.ru

Причиной требования о банкротстве лавки стала задолженность организации в без малого пять миллионов рублей с просроченным платежом в 300 тысяч рублей. Также решением суда в отношении АНО «Книжная лавка писателей» вводится процедура наблюдения и внешнего управления.

Заседание суда о признании «Книжной лавки» банкротом назначено на 26 июля нынешнего года.

Справка «КП»:

«Книжная лавка писателей» - один из старейших книжных магазинов не только в Петербурге, но и в стране. Он был открыт на Невском проспекте, 66 в 1934 году. Магазин не закрывался ни на один день, работал даже в самые тяжелые годы блокады.

В феврале 1942 года здесь поставили рекорд по продажам книг, выполнив план на 280 процентов. Именно на Невском, 66 проходили творческие встречи с такими писателями, как Евгений Евтушенко, Вадим Шефнер, Ольга Берггольц.

«Книжная лавка писателей» внесена в «Красную книгу Петербурга» как объект, который не может быть переименован или перепрофилирован.

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