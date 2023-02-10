71-летний путешественник Федор Конюхов: «Экспедиции расписаны до 2030 года. Нельзя, чтоб я не дожил!»

Экспедицию от мыса Арктический на Северной Земле до острова Уорд Хант в Канадском архипелаге Федор Конюхов готовил 10 лет. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Неутомимый путешественник Федор Конюхов снова собрался в дорогу. Вместе с давним напарником, гидом-полярником и спортсменом Виктором Симоновым он готовится к трансатлантическому переходу от территории России до Канады.

На встрече в политехническом университете имени Петра Великого путешественники заявили, что пройдут 2500 км на собачьей упряжке. Маршрут проляжет от мыса Арктический на Северной Земле, острова Комсомолец, до острова Уорд Хант в Канадском архипелаге.

- Чистый снег, голубой лед... Северный полюс - это магическая точка, где сходятся все меридианы. Для нас с Виктором он самый загадочный, - мечтательно сказал Конюхов. - Мы готовили эту экспедицию 10 лет.

Новая экспедиция Федора Конюхова стартует 1 марта

Путешественники хотят стать первыми людьми, соединившими два континента через Северный полюс на ездовых собаках и поставить мировой рекорд. Везти напарников будут 16 ездовых псов и сибирских хаски. Экспедиция стартует 1 марта.

- Собачья упряжка – транспорт, который никогда не сломается. Даже если с одной собакой что-то случится, ее можно посадить в сани и ехать дальше, - заметил руководитель экспедиции Виктор Симонов. – А задачи у нас есть не только географические. Мы ведем научную работу с институтом Арктики и Антарктики и повезем с собой различные приборы для тестирования в арктических условиях.

С экспедиции можно вернуться тогда, когда ее подготовишь, резонно заметил Федор Конюхов. Потому подготовка к рекордному «забегу» через Атлантику заняла у напарников целое десятилетие. Продумать путь, решить заботы с пограничными документами, запастись провиантом, собрать аптечку, натренировать собак. Но главное в научном путешествии все же немного другое.- Без терпения и доверия никуда, - говорит Виктор Симонов. - Когда ты в экспедиции, ты сильно устаешь, появляется раздражительность. Если не будешь терпим, то разругаешься с напарником и экспедиции не будет. Терпение нужно и в преодолении препятствий, иначе будешь мыслить неправильно.

Ни повара, ни врача путешественники с собой не возьмут – мало-мальски лечить, оказывать первую помощь и даже зашивать раны умеют оба. Причем, и человеку, и собаке.

Очередная экспедиция Конюхова стартует 1 марта. Фото: Иван МАКЕЕВ

Конюхов: «Экспедиции расписаны до 20230 года»

Невероятная бодрость тела и духа у 71-летнего Конюхова вызывает зависть даже у молодежи. Путешественник рассказал студентам, что непрерывно тренируется и без устали готовится все к новым экспедициям. К нешуточным нагрузкам Конюхов привык с юности: в 16 лет он впервые отправился в путь - втайне от семьи поплыл на лодке через Азовское море. В одиночку.

- Помню, как папа веревкой меня отделал, когда я вернулся, - смеется путешественник. – Я бы и сам не хотел, чтоб мои внуки или правнук так внезапно исчезли. Я бы сильно переживал. А возраст мне не помеха. Через 8 лет я буду сплавляться на плоту по Амазонке, экспедиции у меня расписаны до 2030 года. Нельзя, чтоб я не дожил!

Отдыхает Федор Филиппович своеобразно – погружается в заботы о грядущей экспедиции. Как он признался spb.kp.ru, его собаки даже боятся домашних прогулок с ним – переживают, что выход на улицу окажется очередным утомительным стодневным пробегом. Так что выгуливают любимцев другие члены семьи.