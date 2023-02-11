Рейтинг лучших городов России от путешественника Федора Конюхова. Куда обязательно нужно съездить

Петербург - один из пяти городов, которые Федор Конюхов рекомендует для посещения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пока с границами все непросто, а душа просит новых поездок, нужно осматривать родные просторы. Легендарный путешественник Федор Конюхов в разговоре с spb.kp.ru посоветовал пять мест России, куда нужно непременно съездить любому туристу. В первую очередь он порекомендовал деревню Федора Конюхова в Заокском районе Тульской области. Деревня окружена лесом, прудами и озерами, улицы внутри носят имена великих экспедиторов. В зависимости от сезона, туда зовут за грибами, ягодами и походами на лыжах.

Вторым лучшим местом страны Конюхов назвал поселок Сиреники на Чукотке, кратко описав – «красивый». Фотографии из соцсетей не врут, хоть красота крошечного поселка и специфичная: цветные домики на фоне белых снегов.

Сиреники. Фото: Google Карты

- Санкт-Петербург советую, потому что я в этом городе учился. Москву, потому что я там живу. И Калининград. Чукотка – это начало нашей великой родины, а в Калининграде солнышко садится, - сказал путешественник.

Калининград. Фото: Google Карты

Санкт-Петербург. Фото: Google Карты

Полярник Виктор Симонов сошелся с напарником только на Петербурге и порекомендовал побывать еще в четырех других городах:

- В Петрозаводске прекрасные набережные, красивый центр, музей ИЗО и старый краеведческий музей. В Мурманске много уникальных мест, экскурсии по атомным ледоколам. Краснодар очень красивый, южный – самый быстроразвивающийся город России. Ну и, наверное, Псков – небольшой город с прекрасной крепостью, - предложил полярник план для поездок по России.

Экспедиционный лидер в Арктике дал совет и для тех, кто хочет путешествовать без нагрузки на кошелек. Самый легкий способ - найти что-то интересное в собственном городе. Способ потруднее - податься в волонтеры для какой-нибудь географической программы и отправиться в другую точку страны. И полезное дело сделаете, и организаторы программы обеспечат вам бесплатный ночлег и еду.

Топ городов России, которые советует посетить Федор Конюхов

Москва

Санкт-Петербург

Калининград

поселок Сиреники (Чукотка)

деревня Федора Конюхова (Тульская область)

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Во сколько обойдется поездка в города экспедиторов на февральские выходные?

В деревню Конюхова: от 2636 руб. на поезде до Тулы + на автомобиле. На самолете туда не добраться.

В Сиреники: от 26 672 руб. на самолете до Анадыря + долгий и почти непроходимый путь на автомобиле. На поезде туда не добраться.

В Москву: от 2072 руб. поездом, от 2135 руб .самолетом.

В Калининград: от 8844 руб. поездом, от 7119 руб. самолетом.

В Мурманск: от 3135 руб. поездом, от 6004 руб. самолетом.

В Псков: от 1000 руб. поездом, от 4690 руб. самолетом.

В Краснодар: от 5261 руб. поездом, на самолете туда сейчас не добраться (закрыт аэропорт).