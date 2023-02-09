На всех не хватит. Власти Петербурга рассказали о запасе средств защиты на случай ЧС

Обеспеченность всех категорий населения защитными сооружениями составляет всего 2% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Смольном рассказали, насколько город готов к чрезвычайным ситуациям: сколько на данный момент накоплено средств индивидуальной защиты, и где можно спрятаться при необходимости. Обо всем этом сообщается в проекте изменений в госпрограмму по обеспечению безопасности. Документ опубликован на сайте Смольного 9 февраля. Сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу.

Напомним, Петербург относят к особой группе территорий по гражданской обороне. Город считается одним из самых крупных промышленных центров страны.

- В Санкт-Петербурге зарегистрировано 17 химически опасных и 1 радиационно опасный объект, при аварии на большинстве из которых в зону заражения аварийными химическими опасными веществами попадает около одного миллиона жителей, - сообщается в приложении к проекту.

По данным, опубликованным в проекте документа, сейчас Петербург сможет обеспечить средствами индивидуальной защиты 83% взрослого неработающего населения и 59% детей в возрасте от 1 до 18 лет. А вот обеспеченность всех категорий населения защитными сооружениями составляет всего 2%. Их планируется перевести в полную готовность к «приему укрываемых».

Среди целей в проекте изменений госпрограммы указаны и планы по созданию запаса противогазов всех типов для 100-процентного обеспечения неработающего населения Петербурга. Кроме этого, планируется создать запасы перевязочных материалов, которых должно хватить для 30% безработных петербуржцев.

Напомним, в Ленобласти расположены 3,5 тысячи безопасных объектов, где можно укрыться в случае чрезвычайной ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Защитят от ракет»: Как выглядят укрытия в Ленобласти, подготовленные для эвакуации при ЧС

Власти Ленобласти заявили, что в подготовленных для эвакуации при ЧС укрытиях можно находиться не больше суток (подробнее)