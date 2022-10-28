Мобилизация может закончиться в Петербурге 30 октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Частичная мобилизация в Санкт-Петербурге, вполне возможно, подходит к концу. Военные комиссариаты города не выдают информацию о том, сколько вообще по плану призвать в Северной столице, а также сколько людей уже мобилизовали. Однако, как отметил в эфире Радио «Комсомольская правда» (92,0 FM) глава Законодательного собрания Александр Бельский, мобилизация в городе на Неве может закончиться до конца текущей недели.

- По моим данным мобилизацию закончат до воскресенья, - сказал парламентарий.

Об этом Бельский рассказал в эфире радио Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Бельский напомнил, что еще в середине октября президент России сообщил, что мобилизация должна закончится в течение двух недель. Но, точно ли к 30 октября в Петербурге прекратят рассылать повестки, председатель ЗакСа утверждать не может. Законодательное собрание не имеет такой информации, а также не владеет данными о том, сколько человек призвали. Задача парламента в этом деле - помогать и способствовать военкоматам в сфере мобилизации.

Напомним, что мобилизация в Петербурге идет с конца сентября. Ранее уполномоченная по правам человека Светлана Агапитова говорила, что первый этап мобилизации в городе закончится 10 октября, но этого не случилось.