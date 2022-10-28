Петербург и Томск наладили публичный диалог религий и культур

Томская Хоральная Синагога впервые приняла выпускников Президентской программы. Фото: Софья ДЫМОВА.

В большой семье необходимо согласие! В многонациональной и многоконфессиональной России, сегодня особенно важны гармония и единство между россиянами различных национальностей и религий.

Петербург является одним из центров слияния культур и традиций нашей страны и именно здесь во время ПМЭФ-2022 зародился проект «Межконфессиональный Диалог». Автором проекта стала лингвист, общественный деятель Инна Кунина. «Проект базируется на 3 составляющих: самобытность, многообразие и единство. Бережное отношение к традиционным ценностям разных культур и углубление взаимопонимания через диалог- путь к единству и общенациональному согласию гражданского общества, - отмечает Инна Кунина.

Автор проекта Инна Кунина на открытии «Межконфессионального Диалога» в Большой Хоральной Синагоге Петербурга. Фото: Дарья КООП.

Проект открылся 17 июня 2022 знаковой встречей выпускников Президентской программы из различных регионов России и участников ПМЭФ-2022 с лидером еврейского делового сообщества, исполнительным директором еврейской общины Северной столицы, раввином Шаулем Бруком. Паблик-ток в Венчальном зале Большой Хоральной Синагоги Петербурга провела Инна Кунина. Мероприятие дополнило программу экономического форума и стало первым взаимодействием выпускников с еврейской общиной и деловым сообществом в России за 25-летнюю историю Президентской программы подготовки управленческих кадров.

«Встреча состоялось в год культурного наследия народов России. В результате были намечены совместные перспективные проекты, благоприятные для развития культурной и экономической жизни Петербурга, - подчеркнула Инна Кунина. «Как члену еврейского делового сообщества Петербурга, посвятившему не один год подготовке кадров Президентской Программы, мне особенно приятно, что данная инициатива получила достойную реализацию», - отметила Инна Кунина. Участники высоко оценили потенциал еврейского делового сообщества и подобный формат свободной дискуссии между представителями различных конфессий.

Спикер мероприятия- лидер еврейского делового сообщества Петербурга раввин Шауль Брук. Модератор мероприятия- Инна Кунина. Фото: Дарья КООП.

Эстафету межконфессионального взаимодействия принял Томск. Тема укрепления межконфессионального единства многонационального народа страны стала одной из главных на Юбилейном Международном Форуме Выпускников Президентской Программы «25 лет - в ногу со временем», проходившем в городе с 6 по 9 октября 2022 г.

«Проведение в университетской столице Сибири исторической встречи представителей разных регионов и конфессий с главным раввином Томска стало одним из ключевых событий нашего юбилейного форума», - отметила соорганизатор форума, руководитель Ассоциации выпускников президентской программы Томской области «Лидер 21 века» Наталия Альчик.

Встреча участников юбилейного международного форума с главным раввином Томска Леви Каминецким. Модератор встречи: Инна Кунина. Фото: Софья ДЫМОВА.

Одной из основных площадок форума впервые стала Томская Хоральная Синагога. Там состоялся Паблик-ток с главным раввином Томска Леви Каминецким. Модератором встречи выступила Инна Кунина.

Географию и охват «Межконфессионального диалога» предполагается расширить, пополнив его регионами-участниками и встречами представителей деловых кругов с деятелями основных конфессий нашей многонациональной страны.