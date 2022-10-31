Комплекс переработки отходов «Дубровка»: экспертиза прошла, вопросы остались

Жители Всеволожского района категорически против размещения комплекса по переработке отходов в карьере Дубровка. Фото: Мухина Лариса.

Общественная экологическая экспертиза ожидаемо признала проект Комплекса переработки отходов «Дубровка» несостоятельным. Но пример Комплекса «Островский» показывает, что многочисленные недоработки проектировщиков не гарантируют критичного отношения участников госэкспертизы. Между тем оставшийся открытым по итогам общественных обсуждений вопрос экономики «мусорных проектов», похоже, закрылся.

ЭКСПЕРТИЗЕ НЕ ХВАТИЛО ДОКУМЕНТОВ

Отрицательное заключение общественной экологической экспертизы проекта и материалов оценки воздействия на окружающую среду объекта «Комплекс по переработке отходов «Дубровка» получено 15 октября 2022 года. Разработчиком этой документации выступила «Компания ПроектЭнергоИнжиниринг» (Новосибирск) по заказу регоператора по обращению с отходами Санкт-Петербурга «Невский экологический оператор».

По целому ряду причин, о которых ранее подробно писали СМИ, общественная экологическая экспертиза признала недопустимой деятельность, намечаемую «Невским экологическим оператором» в карьере «Дубровка». Эксперты отмечают в целом «общий низкий уровень» и неполноту документации, ее недостоверность, имеющиеся противоречия, «несоответствие изысканий принятым научным методикам» и так далее.

Если в деталях, то, как и в случае с Комплексом переработки отходов «Островский», здесь беда с документами: нет договора аренды участка, градостроительного плана и как таковых границ участка под строительство, техусловий на подключение объектов комплекса к инженерным коммуникациям и так далее - право на проведение изысканий ничем не подтверждено, как и право на само строительство объекта. По документам на сегодня территория карьера «Дубровка» - это лесфонд, где закон полигонов не предусматривал.

СЛИШКОМ МНОГО «НЕЛЬЗЯ»

По странному стечению обстоятельств проектируемый комплекс по переработке отходов «Дубровка» оказался близок ко всему, что только нельзя. Так, частично в границах отведенного под его размещение участка оказался планируемый к созданию природный заказник «Приневский» и не частично - ряд месторождений, разрабатываемых в данный момент по лицензии.

Зона рекреации с санитарно-защитной зоной мусороперерабатывающего завода по закону тоже пересекаться не должна. Но если вторая у планируемого объекта 1000 метров, а первая (действующая база отдыха «Лазурная») - в 310 метрах от Комплекса переработки отходов, то что-то здесь не сходится.

Не говоря уже о том, что полигон не база отдыха, чтобы располагать его на воде. Обводненный карьер «Дубровка» в настоящее время представляет собой искусственный водоем, уровень которого, по выводам экспертов, соответствует уровню грунтовых вод. И материалы оценки воздействия на окружающую среду не убедили экспертов общественной экологической экспертизы в том, что Комплекс переработки отходов мощностью 600 тысяч тонн отходов в год с полигоном в этом выработанном обводненном песчаном карьере (не исследованном проектировщиком в достаточной мере) будет безопасен для окружающей среды. Особенно для водных объектов, сообщающихся с Невой. Речь, в частности, о реке Дубровке - притоке Невы. Авторы тематических постов в соцсетях уже высказали опасения, что в дальнейшем мусор, приехавший на Комплекс «Дубровка» из Санкт-Петербурга, может вернуться обратно по воде - очевидно, в виде фильтрата. Кстати, расстояние участка проектирования до реки Дубровки в проекте преувеличено почти в два раза: 1,15 км вместо 680 м.

Имеющиеся инженерные изыскания обрываются за границами участка проектирования и перспективного размещения Комплекса переработки отходов «Дубровка». Растительный и животный мир на этой территории и в зоне влияния объекта изучен слабо, как и степень возможного влияния на них, а также на атмосферный воздух. Система отвода с полигона биогаза проектом не предусмотрена. И так далее и тому подобное.

В проекте полигона заложена ядовитая мина не только для жителей близлежащих населенных пунктов, но и для жителей Санкт-Петербурга. Фото: Мухина Лариса.

ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ

Предполагается, что Комплекс переработки отходов будет принимать раздельно собранные отходы, но они сами, процесс их обработки и пункт назначения, в проекте не описаны. Эксперты предполагают, что если техногрунт и альтернативное топливо не найдут своего покупателя, а такой риск есть, то они окажутся на полигоне, увеличив его массу на 82,9% (почти в три раза).

Все это, конечно, не соответствует приоритетными направлениями государственной политики в области обращения с отходами - к такому выводу пришли эксперты общественной экологической экспертизы.

Но, помимо прочего, в заключении экспертизы отмечено, что реализация проекта и намечаемой «Невским экологическим оператором» деятельности «может привести к необоснованным затратам потребителей услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами».

В соответствии с ФЗ «Об отходах производства и потребления» тарифы должны компенсировать предприятию, осуществляющему деятельность по обращению с отходами, экономически обоснованные расходы. Но будет ли экономически обоснованным тариф, в котором заложены одновременно траты на производство техногрунта и РДФ-топлива и их размещение на полигоне? А ведь финансирование объекта капитального строительства предполагается в том числе и за счет бюджетных средств.

СПОРНАЯ ЭКОНОМИКА ПРОЕКТА

Вопрос по поводу экономики проекта Комплекса переработки отходов «Дубровка» спикерам от «Невского экологического оператора», «Компании ПроектЭнергоИнжиниринг» и Комитета по обращению с отходами Ленинградской области задавали на общественных слушаниях в мае 2022 года. Тогда граждане удивились, как это инвестора не тревожат баснословные затраты только на осушение заполненного водой карьера. Было очевидно, что реализовать проект экономично не получится.

Пресс-секретарь «Невского экологического оператора» Дина Койрес тогда сделала акцент на социальной значимости проекта, который призван решить мусорную проблему, и на экономии на транспортном плече. Коммерческая составляющая, по ее словам, не так важна для такого проекта. При этом Дина Койрес отмахнулась от слов присутствовавшего в зале гидрогеолога о том, что в существующих обстоятельствах расходы на подготовку площадки обойдутся в «сотни миллионов» и экономия на транспортных расходах теряет смысл. Было похоже, что забота граждан о выгоде инвестора при реализации проекта забавляет спикеров слушаний.

Вскоре оказалось, что люди не зря беспокоились о рентабельности проектов КПО. Как можно понять из статей, опубликованных в СМИ, тем, где брать деньги на деятельность петербургского регоператора, теперь обеспокоился генеральный директор корпорации «Интер РАО» Борис Ковальчук. Он предложил другим учредителям «Невского экологического оператора», а это правительства Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также банк ВТБ (который, по последней информации, принял разумное решение продать свою часть активов Петербургу), увеличить уставный капитал компании с 100 млн до 16,1 млрд рублей «путем взносов акционеров пропорционально долям участия» (в 160 раз).

Но круг трат, в том числе необдуманных, как ни грустно, почти всегда замыкается на потребителе. Уже с 1 июля текущего года ставки на оказание услуги по вывозу твердых коммунальных отходов в Санкт-Петербурге взлетели более чем в шесть раз - с 1957,4 рубля за тонну в первом полугодии до 12843,6 рубля во втором полугодии 2022 года.

А ведь регоператор еще даже не брался за подготовку площадок под свои Комплексы переработки отходов.