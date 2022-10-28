«Хотят допросить по делу об убийстве»: Стас Барецкий объяснил обыски у себя дома в Петербурге

Стас Барецкий будет жаловаться на обыски в доме у мамы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский шоумен Стас Барецкий прокомментировал ситуацию с обыском, который прошел в квартире в Ломоносове, где живет его мама и прописан он сам. Ранним утром сюда с обыском пришла полиция и следователи. Причиной могло стать дело об убийстве 18-летней девушки. Несмотря на ранний час, дверь пришлось выламывать при помощи кувалды и болгарки.

- На квартиру к маме в 4 утра завалилась полиция. Мама плохо слышит, поэтому не открывала. Они стали ломать дверь кувалдами, спилили верхнюю петлю. Соседи вышли на лестницу, потом мать дверь открыла, они влетели туда, толкнули ее. Мама испугалась. Они грубо себя вели, стали обыскивать квартиру, постановление на обыск не предъявили. Мне позвонил брат, я после этого перезвонил маме, взял трубку полицейский. Сказал, что я должен приехать в отдел полиции на Московский проспект. Если не явлюсь, меня объявят в розыск, - рассказал «КП-Петербург» Барецкий.

То, что он якобы не приходил по вызовам в полицию, и стало причиной жесткой работы полиции. Барецкий сообщил, что с мамой пойдет в прокуратуру, дабы пожаловаться на действия полиции. А прямо сейчас поедет в полицию, чтобы разобраться в ситуации.

- Подозреваю, что это по делу Полякова, который убил 18-летнюю девушку. Говорят, что я как свидетель прохожу, - отметил шоумен. - Я нанял адвокатов.

Тело убитой девушки было найдено в июле. Подозреваемым стал друг Стаса Барецкого. Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, что в убийстве подруги подозревают приятеля Барецкого, блогера Вячеслава Полякова (Малмыгина). Тело девушки было найдено летом 2022 года в Подмосковье.

При этом адвокат Барецкого уверяет, что обыски связаны с другим делом. Но каким - непонятно.

- Сейчас выясняем, что за дело, пока нет информации. Есть возможные варианты, в каком статусе мой клиент, может, в качестве свидетеля. Знаем только, кто следствие ведет - Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу. Поэтому, я думаю, что обыск не связан с убийством в Подмосковье, - заявил юрист Роман Кандауров.