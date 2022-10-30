Зверски избитую маленькую собаку нашли в подземном мусорном баке под Петербургом

В мусорном баке под Петербургом нашли избитую собаку Фото: СОЦСЕТИ

Под Санкт-Петербургом в Девяткино из подземного мусорного бака достали избитую собаку. Совсем крохотное животное породы цвергпинчер нашли 28 октября 2022 года в доме 6 на Арсенальной улице, когда рабочие доставали мусор. Неравнодушные местные жители сразу же взяли собачку под свое крыло, так как у нее было множество зверских травм. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

- В мусорном баке нашли собачку, выпустили, собачка стала бегать и шататься, неравнодушные люди сфотографировали ее и выложили в потеряшку, забрали. Так я и узнала о малышке, связалась с людьми, которые приютили ее на ночь, съездили в несколько ветеринарных клиник, что бы узнать, что же произошло с собачкой, - рассказали очевидцы.

Животное оказалось сильно изувечено Фото: СОЦСЕТИ

У собаки, которой всего около года, очень сильная черепно-мозговая травма, сдвинуты косточки черепа, гематомы на голове и морде, сильные отеки, выбиты два передних зуба. Активисты предполагают, что животное сначала очень сильно избили, после чего просто выбросили в мусоропровод.

Помимо травм, у собачки также есть заболевания и проблемы, которые неравнодушные пытаются лечить. Сейчас активисты, помимо здоровья собаки, также занимаются поиском извергом, которые так поступили с животным.