Учителя истории из Петербурга требуют уволить за порнокнигу

Учителя истории требуют уволить за порнокнигу Фото: СОЦСЕТИ

Петербургские следователи разбираются с преподавателями школы № 334 Невского района. Дети рассказали родителям, что 23-летний учитель истории написал порнографический роман, а книгу с полуобнаженной женщиной на обложке якобы сам принес в школу и оставил на рабочем столе. С содержанием произведения, изобилующего ненормативной лексикой, ознакомились ученики старших классов, а затем рассказали о тайном таланте преподавателя остальным. Теперь родители, требующие уволить учителя, обратились в Следственный комитет.

ЧЬИ «ДЕВУШКИ?»

- Учитель истории принес в школу эту книгу, а другой преподаватель, учитель обществознания, с ней потом ходил по школе. Ребята из параллельного класса ее сами видели, потом и нам рассказали, а мы уже нашли ее в Интернете и рассказали о случившемся родителям, - описывает события ученица школы № 334.

Родители без труда смогли найти в Сети порнографический роман «Девушки». Автора произведения действительно зовут так же, как и историка, а книга содержит множество пикантных подробностей и мата.

«Единственное, что мотивировало меня на написание этой книги, - боль, причиненная мне неоднократными предательствами со стороны девушек. И я им благодарен. Они лучшие по одной причине - все они были со мной» - сказано в предисловии.

Сам педагог уверяет, что к сочинению непричастен. Впрочем, ему известно, что в печатном виде его не существует / Фото: wildberries.ru

Родители учеников уверены, что автор романа именно историк. Во-первых, фамилия и имя у него редкие. Во-вторых, после поднятия шумихи купить книгу в Интернете стало невозможно. В-третьих, история, описанная на первых страницах, напоминает биографию учителя. Главный герой книги поступает на юрфакультет. Историк как раз окончился юрфак ГУАП, а сейчас получает образование по такой же специальности в вузе «Синергия».

- Это не эротика, а грязь, записки какого-то маньяка, - считает мама одного из школьников. - Когда об этом стало известно, в тот же день вечером провели родительское собрание. На нем выяснилось, что все наши 13-летние дети это уже прочитали - в Интернете можно было ознакомиться бесплатно с несколькими страницами…

Сам преподаватель утверждает, что книгу не писал, и подал в полицию заявление о клевете в свой адрес.

- Ни одна проверка моего причастия к книге не установила. В школу книга никак не попадала - ее в печатном виде не существует, - объяснил «Комсомолке» преподаватель.

Сразу после скандала учитель ушел на недолгий больничный, но теперь вновь преподает детям историю.

Еще недавно роман, изданный, судя по описанию, в бумаге в 2021 году, продавался в Интернете / Фото: wildberries.ru

«В 16 ЛЕТ УЖЕ МОЖНО»

Вслед за учителем родителей насторожило поведение и другого историка школы - он якобы прямо на уроке обсуждал личную жизнь своего коллеги с 13-летними учениками.

«Я начинаю восхищаться учителем истории, он покорил мое маленькое сердечко. Я понял, что он симпатичный молодой человек, но у него, оказывается, подружка есть, - слышно из аудиозаписи, которую якобы сделала одна из учениц седьмого класса. - Если его уволят, я буду надеяться, что устроят какого-нибудь историка еще симпатичнее, может, с какими-нибудь трусиками интересными».

После этих слов, судя по записи, класс охватила истерика, но дальше беседа приняла неожиданный поворот: зашел разговор о слухах, что предполагаемый автор эротического романа склонял к близости девятиклассниц.

«Нет, это были не девятиклассницы, а одиннадцатиклассницы, - судя по записи, как бы оправдывает коллегу историк. - Им уже есть 16 лет, и по закону можно все по взаимному согласию».

Аудиозапись продемонстрировали на собрании, где были директор школы и второй историк. Мужчина свою причастность к ней не подтвердил и не опроверг, только заявил, что никаких доказательств у учеников и родителей нет. На болтливого историка родители также пожаловались следователям.

ОФИЦИАЛЬНО

Наталья НАГАЙЧЕНКО, директор школы № 334 Невского района Петербурга:

- Мы отправили правоохранителям просьбу выяснить, является ли наш преподаватель автором этого произведения. Сейчас ждем ответа. Внутреннее расследование в школе было проведено, факт авторства на его основе не подтвердился.